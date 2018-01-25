Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın eski yıldızı ile her konuda anlaştı

Sarı- Kırmızılılar Galatasaraylı Ahmet Çalık ve eski Beşiktaşlı Rhodolfo için girişimlerini hızlandırdı. Göztepe’nin iki futbolcudan birini kadroya katacağı öğrenilirken, yabancı kontenjanını da açmak için de Fransız futbolcu Mathieu Peybernes’i gözden çıkardığı belirtildi.



Beşiktaş’ta 2 sezon görev yapan Rhodolfo, 2 şampiyonluk yaşadı.