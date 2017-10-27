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Süper Lig Avrupa’ya “fark” attı

Bu sezon 7 teknik direktör değişikliğinin yaşandığı Süper Lig, bu alanda Avrupa’nın 5 büyük futbol ülkesini geride bıraktı.

27 Ekim 2017 Cuma 15:52
Süper Lig Avrupa’ya “fark” attı

Bu alanda Türkiye’ye en yakın ülke, 4 teknik adam değiştiren İspanya oldu.

Şu ana kadar İngiltere’de 3, Almanya ve İtalya’da ikişer, Fransa’da ise bir teknik adam değişti. Son olarak Konyaspor’da Reşit Akçay ile yolların ayrılmasının ardından Lig’de 9 haftada değişen teknik direktör sayısı 7’ye yükseldi. Bu haftaya kadar Atiker Konyaspor’un yanı sıra Gençlerbirliği, Malatya, Osmanlı, Antalyaspor, Karabük ve Trabzon teknik direktör değişikliğine gitti.

İkişer teknik adam değişti

Almanya Futbol Ligi’nin (Bundesliga) 9, İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 10. haftası sonunda ikişer takım, teknik direktör değişikliğine gitti. Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih’te Carlo Ancelotti, Wolfsburg’da Andries Jonker, Serie A temsilcilerinden Cagliari’de Massimo Rastelli, Benevento’da ise Marco Baroni’nin görevine son verildi.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2017 Cuma 15:52
  1. Süper Lig
  2. Bundesliga
  3. Marco Baroni
  4. Serie A
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