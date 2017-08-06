Süper Kupada tartışmalı pozisyon

Beşiktaş Atiker Konyaspor mücadelesinin 40. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Babel'in şutunda Ali Turan vücüdunu topa siper etti.



Bu esnada Beşiktaşlılar topun Konyasporlu futbolcunun eline çarptığını iddia ettiler. Maçı anlatan Erman Toroğlu, Ali Turan'ın elinin kapalı olduğunu ve topun vucüdundan gelerek eline çarptığını ifade etti.



Fırat Aydınus penaltı kararı vermedi ve maç kaldığı yerden devam etti.