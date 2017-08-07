Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Süper Kupa'da sıcak gelişme!

İçişleri Bakanlığı, Süper Kupa'da yaşanan tribün olaylarına ilişkin soruşturma başlattı.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 12:00
Süper Kupa'da sıcak gelişme!

İçişleri Bakanlığı tarafından, Beşiktaş ile Atiker Konyaspor arasında oynanan Turkcell Süper Kupa maçında meydana gelen olaylar nedeniyle, seyircilerin sahaya inmesi ve yasak maddelerin sahaya sokulmasını araştırmak üzere müfettiş heyeti görevlendirildi.

Samsun'da oynanan maçta oyun, taraftarların meşale yakması, sahaya yabancı madde atması sebebiyle durmuştu. Maçın ikinci yarısında iki kez taraftarlar sahaya girmeye çalıştı. Zemine kesici aletler atıldı. Maç sonunda ise iki takım taraftarları da tribünlerden zemine girmişti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, maç sonu yaptığı açıklamada sporda şiddet olaylarının önüne geçmek için diğer bakanlıklarla birlikte çalışacaklarını söylemişti.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 12:00
  1. süper kupa
  2. beşiktaş konyaspor
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    BES'ten cayanlar sisteme yeniden dahil edilecek
    1. BES'ten cayanlar sisteme yeniden dahil..
    2. İşte kolanın 1 dakikada vücuda verdiği..
    3. 'Görmez’in emekliliği ertelenebilir!'
    4. ABD'den 'Bağımsız Kürdistan' açıklaması!
    5. CIA'in planı tutmadı: Venezuela'da..
    6. İstanbul yol durumu
    7. Süper Kupa'da sıcak gelişme!
    8. IKBY şokta! Petrol kesildi…
    9. Tarihte bugün ...
    10. Akın Öztürk sonunda itiraf etti!
    11. Darbeci Semih Terzi’nin şoke eden..
    12. Plajda ayaklarını suya soktu, bu hale..
    13. Bakanlık açıkladı: 14 terörist öldürüldü
    14. Fatih Terim Galatasaray Başkanlığı'na..
    15. Fenerbahçe yönetiminden Gökhan, Caner..
    16. Rusya'dan domates açıklaması!
    17. Eskişehirspor'da Sergen Yalçın şoku
    18. 30 yıl içinde dünya çökecek dedi silah..
    19. Bölge yoğun ateş altına alındı! PKK'ya..
    20. AB'den Türkiye'ye bir şantaj daha! Ya..
    Çöküyorlar! İslam ülkelerine kritik uyarı...
    Çöküyorlar! İslam ülkelerine kritik uyarı...
    Alman kanalıyla basılınca kaçtı!
    Alman kanalıyla basılınca kaçtı!
    Sözcü’den rezalet karikatür… Açıkça itiraf ettiler!
    Sözcü’den rezalet karikatür… Açıkça itiraf ettiler!
    Terör örgütü PKK'dan ortalığı karıştıracak hareket!
    Terör örgütü PKK'dan ortalığı karıştıracak hareket!