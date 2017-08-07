Süper Kupa'da sıcak gelişme!

İçişleri Bakanlığı tarafından, Beşiktaş ile Atiker Konyaspor arasında oynanan Turkcell Süper Kupa maçında meydana gelen olaylar nedeniyle, seyircilerin sahaya inmesi ve yasak maddelerin sahaya sokulmasını araştırmak üzere müfettiş heyeti görevlendirildi.

Samsun'da oynanan maçta oyun, taraftarların meşale yakması, sahaya yabancı madde atması sebebiyle durmuştu. Maçın ikinci yarısında iki kez taraftarlar sahaya girmeye çalıştı. Zemine kesici aletler atıldı. Maç sonunda ise iki takım taraftarları da tribünlerden zemine girmişti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, maç sonu yaptığı açıklamada sporda şiddet olaylarının önüne geçmek için diğer bakanlıklarla birlikte çalışacaklarını söylemişti.