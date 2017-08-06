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Süper Kupa maçının kadroları açıklandı

Turkcell Süper Kupa mücadelesinde Beşiktaş ile Atiker Konyaspor arasında oynayacak maçın hakem ve takım kadroları belli oldu.

06 Ağustos 2017 Pazar 20:39
Süper Kupa maçının kadroları açıklandı

Turkcell Süper Kupa mücadelesinde Beşiktaş ile Atiker Konyaspor arasında oynayacak maçın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu

Beşiktaş: Fabricio, Beck, Pepe, Tosic, Adriano, Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Tolgay Arslan, Quaresma, Babel, Cenk Tosun

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Moke, Ali Turan, Ferhat Öztorun, Ömer Ali Şahiner, Fofana, Bourabia, Ali Çamdalı, Traore, Milosevic  

Samsun'da 'süper' maç

Turkcell'in sponsorluğunda, bu yıl 11. kez düzenlenen Süper Kupa'da Beşiktaş ile Atiker Konyaspor Samsun'da karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 2006'dan bu yana gerçekleştirilen ve eski Cumhurbaşkanlığı Kupası formatında oynanan organizasyon, bir önceki sezonun Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası sahibinin mücadelesine sahne olacak.

Geçen sezon Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Beşiktaş ile Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Atiker Konyaspor, bu organizasyonda ilk kez birbirlerine rakip oldu.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak ve ATV'den naklen yayımlanacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Beşiktaş 5., Atiker Konyaspor ise ilk kez oynayacak

Ligde son 2 yılın şampiyonu Beşiktaş, Süper Kupa'da 5., Türkiye Kupası'nı kazanan Atiker Konyaspor ise ilk kez mücadele edecek.

Almanya'nın Frankfurt kentinde 2006'da oynanan ilk Süper Kupa'yı kazanan Beşiktaş, daha sonra bu organizasyonda 3 kez boy göstermesine rağmen mutlu sona ulaşamadı.

Siyah-beyazlı takım, 2007 ve 2009'da Fenerbahçe, 2016'da ise Galatasaray'a mağlup olarak, kupayı rakiplerine kaptırdı.

Beşiktaş, Atiker Konyaspor'a üstünlük sağlaması durumunda 10 yıl sonra bu kupayı müzesine götürecek.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2017 Pazar 20:39
  1. Atiker Konyaspor
  2. Beşiktaş
  3. Süper Kupa
  4. Anadolu Ajansı
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