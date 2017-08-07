Süper Kupa maçında çıkan olaylar geceye damgasını vurdu

77. dakikada Cenk’in attığı golden sonra sahaya giren bir Konyaspor taraftarı güvenlik güçleri tarafından dışarı çıkarıldı. Quaresma, sahaya atılan ‘kelebek’diye tabir edilen kesici aleti Aydınus’a verdi. Son dakikalarda birkaç Konyalı daha sahaya girdi. Aynı dakikalarda Beşiktaş tribünleri de karıştı.

ATV YAYINI KESTİ

Bitiş düdüğüyle birlikte yüzlerce Konyalı sahaya girerken, sahayata atlayanlardan birkaçı Quaresma’ya saldırmak istedi. Saldırganları Tolga Zengin engelledi.TFF Başkanvekili ServetYardımcı, olaylar için, “Rezillik bu!” dedi. Taraftarların sahaya inmesi üzerine yayıncı kanal ATV yayını kesti.

KONYALILAR SAHAYA İNDİ

Bitiş düdüğü çalınca Konyaspor taraftları sahaya indi. Beşiktaşlı oyunculara linç girişiminde bulunulduğu belirtildi. Öte yandan sahaya girmek isteyen Beşiktaş taraftarlarına polis müdahale etti.

TOLGA'YA CİDDİ SALDIRI OLDU

ASpor'a konuşan Turgay Demir, Beşiktaşlı futbolcu Tolgay'a ciddi bir saldırı olduğunu söyledi. Demir, "Tolgay'a ciddi bir saldırı oldu. Taraftarlar arasında kaldı. Konyaspor 5-10 maç ceza alır. Beşiktaş taraftarı da sahaya girseydi lig bile ertelenirdi" dedi.

ARBEDE ÇIKTI

Beşiktaş - Atiker Konyaspor maçının ardından yaşanan olaylarda sahaya giren taraftarların Beşiktaşlı Quaresma'ya saldırıda bulunduğu ve çıkış tünelinin orada büyük bir arbede yaşandığı ortaya çıktı. Beşiktaş'ta kaleci Tolga Zengin ise takım arkadaşına gelen bu müdahalenin ardından araya girdi.

QUARESMA'YA SALDIRDILAR

Beşiktaş - Atiker Konyaspor maçının ardından Konyasporlu taraftarların sahaya girmesiyle birlikte çıkış tünelinin hemen önünde arbede yaşandı. Konyasporlu taraftarların Beşiktaşlı Quaresma'ya saldırdığı görülürken, Tolga Zengin'in araya girdiği ve Konyasporlu taraftarlara müdahalede bulunarak kavgayı önlediği öğrenildi. Bu gelişmenin ardından teknik heyetin de araya girmesi sonucu çıkış tünelinin önü boşaltıldı.

VODAFONE PARK DİREKTÖRÜ AHMET ATEŞ YARALANDI

Beşiktaş - Konyaspor maçının ardından Konyasporlu taraftarların sahaya inmesi sonucunda Beşiktaşlı futbolcular izdiham tehlikesi atlatırken, Vodafone Park Direktörü Ahmet Ateş'in ise oyuncuları kurtarmaya çalışırken kafasının yarıldığı belirtildi.

Beşiktaş - Atiker Konyaspor Süper Kupa finalinin ardından Konyaspor taraftarlarının sahaya girmesiyle birlikte ortalık tam anlamıyla karıştı. Çıkış tünelinin orada çıkan kavganın ardından Beşiktaş taraftarları da kendilerine ayrılan bölümü geçmeye çalışarak güvenlik güçleriyle tartıştılar. Konyaspor'da maçın ortasında Cenk Tosun ve Skubic'in gollerinin ardından sahaya giren taraftarları çıkaran güvenlik güçleri bu kez müsabaka sonrasında iki takım taraftarlarını sakinleştirmeye çalıştı. Beşiktaş cephesinden ise sahaya giren Konyaspor taraftarlarına büyük tepki geldi.

MAÇ ÖNCESİ DE GERGİNLİK YAŞANDI

Beşiktaş taraftarları, Atiker Konyaspor ile oynanacak olan Süper Kupa finali öncesinde tribünlerde İzmir Marşı söylemeye başlayınca, Konyaspor taraftarları ıslık ve protestolarla tepki gösterip siyah beyazlı tribünlere doğru yabancı madde fırlattı. Beşiktaş taraftarları ise Samsun'da maç öncesinde "Türkiye Laiktir, Laik kalacak" diye bağırdı.

PFDK'YA GİDİYORLAR

İki ekibin, hukuk kurulunun raporları incelemesinin ardından profesyonel disiplin kuruluna sevkedilmesine kesin gözüyle bakılıyor. İki takımın alacağı olası cezalar Süper Lig maçlarına yansıyacak.