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Süper kupa Konyaspor'un!

Turkcell Süper Kupa maçında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Atiker Konyaspor, kupanın sahibi oldu.

06 Ağustos 2017 Pazar 23:00
Süper kupa Konyaspor'un!

Turkcell Süper Kupa maçında Beşiktaş ile Konyaspor, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda karşılaştı. Konyaspor, 33. dakikada Abdou Razack Traore ile öne geçti. İlk yarı 1-0 sona erdi. İkinci yarıda Beşiktaş'ın yeni golcüsü Alvaro Negredo da oyuna dahil oldu. 78'de Cenk Tosun skoru eşitledi. Karşılaşma uzayacak diye beklenirken Beşiktaş'ın yeni yıldızı Pepe, Jönsson'u ceza sahasında düşürdü; hakem Fırat Aydınus penaltı atışına karar verdi. Topun başına gelen Skubic, 90+1'de skoru belirledi: 2-1.

Bu sonuçla Süper Kupa, Konyaspor'un oldu.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2017 Pazar 23:00
  1. konyaspor
  2. beşiktaş
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