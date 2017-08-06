Turkcell Süper Kupa maçında Beşiktaş ile Konyaspor, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda karşılaştı. Konyaspor, 33. dakikada Abdou Razack Traore ile öne geçti. İlk yarı 1-0 sona erdi. İkinci yarıda Beşiktaş'ın yeni golcüsü Alvaro Negredo da oyuna dahil oldu. 78'de Cenk Tosun skoru eşitledi. Karşılaşma uzayacak diye beklenirken Beşiktaş'ın yeni yıldızı Pepe, Jönsson'u ceza sahasında düşürdü; hakem Fırat Aydınus penaltı atışına karar verdi. Topun başına gelen Skubic, 90+1'de skoru belirledi: 2-1.

Bu sonuçla Süper Kupa, Konyaspor'un oldu.