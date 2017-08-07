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Süper Kupa finalinin faturası ağır olacak!

Süper Kupa Finali'nde Beşiktaş ile Konyaspor'u karşı karşıya getiren mücadelede yaşananların faturası ağır olacak gibi...

07 Ağustos 2017 Pazartesi 01:06
Süper Kupa finalinin faturası ağır olacak!

Süper Kupa Finali'nde yaşanan tribün olayları maçın önüne geçti. Her iki takım futbolcularının iyi niyetli oyununa rağmen, tribünlerde yaşananlar ve saha içine yansıyan olaylar iki takıma da ceza olarak geri dönecek.

Maç esnasında her iki takım tribünlerinde yakılan meşaleler, sahaya atılan yabancı maddeler ve yapılan küfürlü tezahüratlar karşılaşmanın gözlemcileri tarafından raporlara yazıldı.

Mücadeleninin gözlemcilerinin, özellikle maç bitiminde yaşananları detaylı şekilde raporlarına yazdığı ifade edildi.

PFDK'ya gidiyorlar

İki ekibin, hukuk kurulunun raporları incelemesinin ardından profesyonel disiplin kuruluna sevkedilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

İki takımın alacağı olası cezalar Süper Lig maçlarına yansıyacak.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 01:06
  1. Süper Kupa finali
  2. Beşiktaş
  3. Konyaspor
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