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Süper Kupa bu akşam sahibini buluyor!

Süper Lig şampiyonu ve son Türkiye Kupası sahibini karşı karşıya getiren ve bu yıl 11. kez düzenlenen Süper Kupa'da Beşiktaş ile Atiker Konyaspor bugün 20.45'te Samsun'da kozlarını paylaşacak.

06 Ağustos 2017 Pazar 12:38
Süper Kupa bu akşam sahibini buluyor!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 2006'dan bu yana gerçekleştirilen ve eski Cumhurbaşkanlığı Kupası formatında oynanan organizasyon, bir önceki sezonun Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası sahibinin mücadelesine sahne olacak.

İLK KEZ RAKİP OLDULAR

Geçen sezon Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Beşiktaş ile Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Atiker Konyaspor, bu organizasyonda ilk kez birbirlerine rakip oldu. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak ve ATV'den naklen yayımlanacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Ligde son 2 yılın şampiyonu Beşiktaş, Süper Kupa'da 5., Türkiye Kupası'nı kazanan Atiker Konyaspor ise ilk kez mücadele edecek.

10 YILLIK HASRETİ BİTİRMEK ÜZERE

Almanya'nın Frankfurt kentinde 2006'da oynanan ilk Süper Kupa'yı kazanan Beşiktaş, daha sonra bu organizasyonda 3 kez boy göstermesine rağmen mutlu sona ulaşamadı. Siyah-beyazlı takım, 2007 ve 2009'da Fenerbahçe, 2016'da ise Galatasaray'a mağlup olarak, kupayı rakiplerine kaptırdı. Beşiktaş, Atiker Konyaspor'a üstünlük sağlaması durumunda 10 yıl sonra bu kupayı müzesine götürecek.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2017 Pazar 12:38
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