Süper golcü Fenerbahçe'de

Fenerbahçe'nin, son olarak Arjantin Ligi ekiplerinden Estudiantes'te forma giyen Lucas Ezequiel Viatri ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

Sarı lacivertlilerin, Estudiantes'teki sözleşmesi sona eren ve serbest oyuncu statüsünde bulunan 30 yaşındaki Arjantinli golcüye imza parası olarak 1 milyon euro teklif ettiği belirtildi.

Viatri'ye yıllık ücret olarak da 1 milyon euro öneren sarı lacivertlilerin, transferi bitirmeye çok yaklaştığı, işin detaylara kaldığı kaydedildi.

30 yaşındaki golcü geçen sezon 16 lig maçında 7 gol gol 2 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: Ajansspor