Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

'Süper Ay' İstanbul semalarında

Yeni yılın ilk gününde Dolunay'ın her zamankinden yüzde 30 daha parlak ve dünyaya en yakın olduğu "Süper Ay" İstanbul semalarında kendini gösterdi

01 Ocak 2018 Pazartesi 20:25
'Süper Ay' İstanbul semalarında

Güneşin batması ile 18.00'den itibaren ortaya çıkan Dolunay normalden yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak görülüyor.

Özellikle İstanbul'un incisi Boğaz'a yansıyan şavkı seyirlik görüntüler oluştururken, bazı kişiler telefonlarına sarılarak, Ay'ın bu halini kayıt altına aldı. Bazıları ise 'Süper Ay' ile özçekim yaptı.

Tarihi İstanbul surları üzerinden de görülen 'Süper Ay' seyirlik görüntüler oluşturdu. Havanın bulutsuz olması nedeniyle net bir şekilde görülebilen 'Süper Ay' İstanbul semalarında 2 Ocak'a kadar izlenebilecek.

Haber Tarihi: 01 Ocak 2018 Pazartesi 20:25
  1. süper ay
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Süper Ay' İstanbul semalarında
    1. 'Süper Ay' İstanbul semalarında
    2. Filistinli esnaftan Amerikalı ve..
    3. Rızkı artıran, ömrü uzatan şey
    4. Filistin'e destek veren Yeni Zelandalı..
    5. Uzak durulması gereken 3 kişi
    6. Türk firmaları Çinlilerle mücadelede..
    7. Aziz Yıldırım'ın seçim bombası belli..
    8. 12 yıl dilsiz taklidi yaptı, konuşma..
    9. Maduro'dan asgari ücrete yüzde 40 zam!
    10. Çavuşoğlu: Almanya bir adım atarsa...
    11. 2017 yılının son ayında PKK'ya ağır..
    12. Rusya'dan bir 'İran' açıklaması daha!..
    13. Futbolcu hakemi öldürdü
    14. Dayısının dükkanını kundaklayan yeğen..
    15. Dev pitonun keseli sıçanı mideye..
    16. Bu fırında ekmeğin nasıl yapıldığını..
    17. Silahlarını bırakarak teslim oldular
    18. 2018 yılında kalkan uçak 2017 yılında..
    19. Giresunspor'da hangi oyuncular..
    20. AK Parti'den Bitcoin uyarısı
    'Erkekler etek giysin' diyen şarkıcıya tepki yağdı
    'Erkekler etek giysin' diyen şarkıcıya tepki yağdı
    Gezi imamından skandal sözler: Helaldir bir şey olmaz
    Gezi imamından skandal sözler: Helaldir bir şey olmaz
    Yeni yılda artık satılmayacak
    Yeni yılda artık satılmayacak
    İran'da 'Gezi' provokasyonu! Ayaklanma çağrısı yaptı
    İran'da 'Gezi' provokasyonu! Ayaklanma çağrısı yaptı
    Meral Akşener'e büyük şok! Reddedildi...
    Meral Akşener'e büyük şok! Reddedildi...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 31.12.2017
    BM'den dünyayı endişelendiren açıklama
    BM'den dünyayı endişelendiren açıklama
    "İsrail diye bir devlet yok"
    "İsrail diye bir devlet yok"