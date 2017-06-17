İMSAK03:23GÜNEŞ05:24ÖĞLE13:12
İKİNDİ17:10AKŞAM20:46YATSI22:37
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Sunucuya tacizci dehşeti! Alnı yarıldı

Televizyon sunucusu Canan Tuğaner, cep telefonuyla görüntülerini çeken İranlı bir kişiyle tartıştı. İranlı şüpheli ile Tuğaner arasında başlayan tartışma arbedeye dönüştü. Bu sırada Tuğaner'in alnı yarıldı; şüpheli gözaltına alındı. İranlı şüphelinin cep telefonundan Tuğaner'in görüntüleri çıktı.

17 Haziran 2017 Cumartesi 21:21
Sunucuya tacizci dehşeti! Alnı yarıldı

Büyükada'daki olay saat 16.00 sıralarında meydana geldi. 36 yaşındaki Sunucu Canan Tuğaner, arkadaşıyla birlikte günübirlik Büyükada'ya gitti. Sahilde cep telefonuyla görüşen Tuğaner bu sırada bir kişinin cep telefonuyla kendini görüntülediğini fark etti. 

CEP TELEFONUNDAN O GÖRÜNTÜLER ÇIKTI

Tuğaner, görüntüyü çeken kişinin yanına gidip ona tepki gösterdi.  Canan Tuğaner ile İran uyruklu B.J. arasında arbede yaşandı. Arbede sırasında Canan Tuğaner'in alnı yarıldı. Olaydan sonra şüpheli gözaltına alındı. İranlı şüphelinin cep telefonundan Tuğaner'in çekilen görüntüleri çıktı. Canan Tuğaner hastaneden darp raporu alıp B.J. hakkında şikayette bulundu. 

Haber Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 21:21
  1. Canan Tuğaner
  2. Canan Tuğaner taciz
  3. Canan Tuğaner yaralı
  4. İran
  5. Büyükada
  6. Canan Tuğaner tacizci dehşeti
  • Hicran Hicran 5 sa önce
    Beter olsun, plajda değil kaldırımda bikini ile yürüyor ahlaksız kadın mübarek günde.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Fırat Kalkanı'na saldıracaklar!
  1. Fırat Kalkanı'na saldıracaklar!
  2. 15 saniye içinde 50 çiğ yumurta içti
  3. Sakallardan burun kıllarına kadar ağda..
  4. Beşiktaş'tan flaş Talisca kararı!
  5. Ali Ağaoğlu'nun lüks hediyesi dudak..
  6. Fotokapanla görüntülendiler
  7. Kendisine korna çalan adamı doğduğuna..
  8. Ses getiren transfer: İşte Dani..
  9. Filistinliler'e yerleşim izni yok!
  10. Süper Lig'in kapısından döndü, şimdi...
  11. Şehit çocuklarının buruk Babalar Günü
  12. Körfezde sıcak dakikalar! İran ve Çin..
  13. Dünyanın en yenilikçi ülkeleri..
  14. Kabloları tasarımın bir parçası haline..
  15. Din İşleri Bakanı: Başörtüsünü..
  16. Meteoroloji uyardı: 6 derece birden..
  17. Siyonistler Mescid-i Aksa'ya saldırdı
  18. Yemek zehirlenmesi yaşanan kışlada..
  19. TSK'dan flaş açıklama: PKK sivilleri..
  20. Bu ofislerde çalışanlar çok şanslı!
Sırbistan'a eşcinsel başbakan!
Sırbistan'a eşcinsel başbakan!
Yılanın soktuğu adam, birlikte ölmek için karısını ısırdı
Yılanın soktuğu adam, birlikte ölmek için karısını ısırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taşla saldıracaklardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taşla saldıracaklardı
Doktor müdahale etti! Kılıçdaroğlu'nun yol planı değişti
Doktor müdahale etti! Kılıçdaroğlu'nun yol planı değişti