Sunucuya tacizci dehşeti! Alnı yarıldı
Televizyon sunucusu Canan Tuğaner, cep telefonuyla görüntülerini çeken İranlı bir kişiyle tartıştı. İranlı şüpheli ile Tuğaner arasında başlayan tartışma arbedeye dönüştü. Bu sırada Tuğaner'in alnı yarıldı; şüpheli gözaltına alındı. İranlı şüphelinin cep telefonundan Tuğaner'in görüntüleri çıktı.17 Haziran 2017 Cumartesi 21:21
Büyükada'daki olay saat 16.00 sıralarında meydana geldi. 36 yaşındaki Sunucu Canan Tuğaner, arkadaşıyla birlikte günübirlik Büyükada'ya gitti. Sahilde cep telefonuyla görüşen Tuğaner bu sırada bir kişinin cep telefonuyla kendini görüntülediğini fark etti.
CEP TELEFONUNDAN O GÖRÜNTÜLER ÇIKTI
Tuğaner, görüntüyü çeken kişinin yanına gidip ona tepki gösterdi. Canan Tuğaner ile İran uyruklu B.J. arasında arbede yaşandı. Arbede sırasında Canan Tuğaner'in alnı yarıldı. Olaydan sonra şüpheli gözaltına alındı. İranlı şüphelinin cep telefonundan Tuğaner'in çekilen görüntüleri çıktı. Canan Tuğaner hastaneden darp raporu alıp B.J. hakkında şikayette bulundu.