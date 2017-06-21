Sunucu kendisini taciz eden İranlı'ya kafa attı

Büyükada'daki olay saat 16.00 sıralarında meydana geldi. 36 yaşındaki Sunucu Canan Tuğaner, arkadaşıyla birlikte günübirlik Büyükada'ya gitti. Bir süre sonra Canan Tuğaner sahilde cep telefonuyla görüşmeye başladı.

KAFA ATTI



Tuğaner, görüntüyü çeken kişinin yanına gidip ona tepki gösterdi. Canan Tuğaner ile İran uyruklu B.J. arasında arbede yaşandı. Arbede sırasında Canan Tuğaner kafa attı ve alnı yarıldı. Olaydan sonra şüpheli gözaltına alındı.

CEP TELEFONUNDAN O GÖRÜNTÜLER ÇIKTI



İranlı şüphelinin cep telefonundan Tuğaner'in sahilde yürürken çekilen görüntüleri çıktı. Canan Tuğaner hastaneden darp raporu alıp B.J. hakkında şikayette bulundu.

Canan Tuğaner kimdir?

Canan Tuğaner, Ankara'da yaşayan bir ailenin 3. çocuğu olarak dünyaya geldi. İlköğrenimini Çankaya’da bulunan Rauf Orbay ilkokulu ve Tınaztepe lisesinde tamamladı. Okul yıllarında başlayan tiyatroya olan merakı yıllar geçtikçe perçinlenerek kalbinde yer etti. 2002 yılında AST’nin açtığı sınavları kazanıp tiyatro eğitimine burada başladı ve devamında Yeditepe Üniversitesi’nde tiyatro bölüm öğrencisi olarak tiyatro eğitimini sürdürdü.Onu ekranda Türkiye’nin Yıldızları finalisti olarak daha sonra ‘En İyi Arkadaşım, İnadım İnat, Davetsiz Misafir, El Gibi, Vazgeç Gönlüm dizilerinde takip ettik. Dizi oyunculuğuna bir süre ara veren Canan Tuğaner televizyon programlarından gelen teklifleri değerlendirerek programcılığa başladı, Bu dönemde TRT ‘de uzun süre Her Yerde Müzik programını hazırladı ve sundu, ardından bir gece eğlence programı olan Gece Mavisi’ ni hazırlayıp Sunuculuğunu yaptı…