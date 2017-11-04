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Sünniler İran'da ızdırap çekiyor

İslam dünyasında mezhepçiliğin neden olduğu kin, nefret ve ayrışmaya en acı örnek İran’da yaşanıyor...

04 Kasım 2017 Cumartesi 14:08
Sünniler İran'da ızdırap çekiyor

İranlı Sünni alim İsmailzehi, “İstihdamda ayrımcılığa maruz kalıyoruz. Sünniler olarak bu ayrımcılığın ortadan kaldırılması için çaba gösteriyoruz. Çünkü, yoksulluk, mahrumiyet, sefalet, cehalet ve diğer sıkıntılarımızın önemli sebebi bu ayrımcılıktır” dedi.

İslam dünyasında mezhepçiliğin neden olduğu kin, nefret ve ayrışmaya en iyi örnek İran’da yaşanıyor... Yıllardır Sünnilere ayrımcılık uygulayıp Şia mezhepçiliği yapan İran’ın yaptığı uygulama ülkedeki Sünnileri isyan ettirdi. İran’ın önde gelen Sünni din adamlarından Mevlevi Abdulhamid İsmailzehi, Sünni nüfusun çoğunlukta olduğu Sistan-Belucistan gibi eyaletlerdeki yoksulluk ve mahrumiyetin en önemli nedenlerinden birinin, ülkede işe alımlarda uygulanan “mezhebi ayrımcılık” olduğunu söyledi.

Zahidan kenti Cuma İmamı İsmailzehi, İran vatandaşları olarak ülkede daha çok üretime katılmak ve idari alanda katkı sunmak istediklerini belirterek, “Nüfusun çoğunluğunu Sünnilerin oluşturduğu eyalet ve kentlerde, istihdam alanında ayrımcılığa maruz kalıyoruz. Sünniler olarak bu ayrımcılığın kaldırılması için çaba gösteriyoruz. Çünkü, yoksulluk, mahrumiyet, sefalet, cehalet ve diğer sıkıntılarımızın önemli sebebi bu ayrımcılık. Sünni toplum bu sorunlardan çok ızdırap çekiyor” dedi.

İran’da var olan “mezhebi taassup” ve Şii-Sünni gerginliği nedeniyle taleplerine karşılık bulamadıklarını kaydeden İsmailzehi, “Elinde güç bulunduran bazı Şii kardeşlerimiz, maalesef anayasaya aykırı olarak keyfi baskılar uyguluyorlar” diye konuştu.

İsmailzehi, yaşadıkları bölgelerin idaresinde söz sahibi olmak istediklerini, ancak taleplerinin karşılanmadığını vurgularken, “Örneğin, Beluçlar, Sistan-Belucistan eyalet nüfusunun yüzde 70’ini oluşturmasına rağmen, idari anlamdaki etkileri yok” dedi.

İsmailzehi, çoğunluğu Hanefi ve Şafii olan İran Sünnilerinin, ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 20’sini oluşturduğunu ve büyük ölçüde sınır bölgelerinde yaşadığını söyledi. Tahran’da yaklaşık bir milyon Sünni’nin yaşadığını belirten İsmailzehi, “Az veya çok, Sünniler İran’ın tüm kentlerinde var” dedi. Ortadoğu’da yaşanan “tehlikeli” sorunların temelinde de “ayrımcılık ve eşitsizlik” olduğuna dikkat çeken İsmailzehi, “Türkiye, İran ve Arabistan, Ortadoğu’da önemli bir etkiye sahip. Bu üç ülke birlik olabilseydi, bölgedeki sorunlar çözülür ve çatışmalar yaşanmazdı” diye konuştu.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 04 Kasım 2017 Cumartesi 14:08
  1. İranlı Sünni alim İsmailzehi
  2. Mevlevi Abdulhamid İsmailzehi
  • VatandasVatandas1 sa önce
    Vallahi anlamiyorum ne gerek var kavgaya ayni Allaha inaniyoruz bizden önce vukuu bulmus siyasi olaylari kenara birakip ayriliklarimizi degil müsterek yanlarimazi görelim
  • oooooo1 sa önce
    Türkiye, Arabistan Tamam. İran OLMAZ. ALLAH Celle Celâluh bütün külli Zalimleri, Ğayrimüslümleri ve Şia'ları birbiri'ne Düşürsün. Âmîn Âmîn Âmîn.
  • İsrail=ABD=Rusya=AB=İran oldukça hepsi bir olup Sünni kardeşimi katlettikce nasıl olurda birlik dersiniz. İsrail=ABD=Rusya=AB=İran oldukça hepsi bir olup Sünni kardeşimi katlettikce nasıl olurda birlik dersiniz.1 sa önce
    İran Sahabelere küfretmeye devam ettikçe Sunni âlimleri idam ettikçe Suriye'de çocuk kadın yaşlı demeden katlettikce tüm bunları yapmaya devam Edip inatla devam ettikçe tövbe etmedikçe ve cinayetlere devam ettikçe Birlik kelimesini ağza almak bile gaflettir.
  • AtknAtkn1 sa önce
    Türkiye dışında ne İran ne de arap dünyasından bi cacık olmaz. Bakın bakalim suudi prenslerin yaşantısındaki gösteriş budalalığına. Dünyada o kadar sefil aç müslüman varken bunlar osmanlıdan hainlikle aldıkları topraklarda cıkan pettolün hayrına yaşıyolar. Ne egitim ne üretim sıfır hepsi. Abdnin emriyle hepsi kendi dini ve ırkından olan katara ambargo koyabilecek kadar aşşagılıklar. Yolla bir Lawrence dinlerini bile degistirirler.
  • OmerOmer1 sa önce
    Fotodaki ilim insanlari mi mezhepciligi engelleyecek?
  • AbdullahAbdullah1 sa önce
    Tiplere bak, bunlarla anca mağara devrine dönülür. Ne teknoloji gelişir bunlarla ne ahlak.
  • IkraIkra1 sa önce
    Iste yabancilarin kasidiklari,bizlerinde daha cok kasidigimiz ve kanattigimiz fitne budur..hz peygamber sav de bunu haber vermistir..
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