Sünniler İran'da ızdırap çekiyor

İranlı Sünni alim İsmailzehi, “İstihdamda ayrımcılığa maruz kalıyoruz. Sünniler olarak bu ayrımcılığın ortadan kaldırılması için çaba gösteriyoruz. Çünkü, yoksulluk, mahrumiyet, sefalet, cehalet ve diğer sıkıntılarımızın önemli sebebi bu ayrımcılıktır” dedi.

İslam dünyasında mezhepçiliğin neden olduğu kin, nefret ve ayrışmaya en iyi örnek İran’da yaşanıyor... Yıllardır Sünnilere ayrımcılık uygulayıp Şia mezhepçiliği yapan İran’ın yaptığı uygulama ülkedeki Sünnileri isyan ettirdi. İran’ın önde gelen Sünni din adamlarından Mevlevi Abdulhamid İsmailzehi, Sünni nüfusun çoğunlukta olduğu Sistan-Belucistan gibi eyaletlerdeki yoksulluk ve mahrumiyetin en önemli nedenlerinden birinin, ülkede işe alımlarda uygulanan “mezhebi ayrımcılık” olduğunu söyledi.



Zahidan kenti Cuma İmamı İsmailzehi, İran vatandaşları olarak ülkede daha çok üretime katılmak ve idari alanda katkı sunmak istediklerini belirterek, “Nüfusun çoğunluğunu Sünnilerin oluşturduğu eyalet ve kentlerde, istihdam alanında ayrımcılığa maruz kalıyoruz. Sünniler olarak bu ayrımcılığın kaldırılması için çaba gösteriyoruz. Çünkü, yoksulluk, mahrumiyet, sefalet, cehalet ve diğer sıkıntılarımızın önemli sebebi bu ayrımcılık. Sünni toplum bu sorunlardan çok ızdırap çekiyor” dedi.



İran’da var olan “mezhebi taassup” ve Şii-Sünni gerginliği nedeniyle taleplerine karşılık bulamadıklarını kaydeden İsmailzehi, “Elinde güç bulunduran bazı Şii kardeşlerimiz, maalesef anayasaya aykırı olarak keyfi baskılar uyguluyorlar” diye konuştu.



İsmailzehi, yaşadıkları bölgelerin idaresinde söz sahibi olmak istediklerini, ancak taleplerinin karşılanmadığını vurgularken, “Örneğin, Beluçlar, Sistan-Belucistan eyalet nüfusunun yüzde 70’ini oluşturmasına rağmen, idari anlamdaki etkileri yok” dedi.

İsmailzehi, çoğunluğu Hanefi ve Şafii olan İran Sünnilerinin, ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 20’sini oluşturduğunu ve büyük ölçüde sınır bölgelerinde yaşadığını söyledi. Tahran’da yaklaşık bir milyon Sünni’nin yaşadığını belirten İsmailzehi, “Az veya çok, Sünniler İran’ın tüm kentlerinde var” dedi. Ortadoğu’da yaşanan “tehlikeli” sorunların temelinde de “ayrımcılık ve eşitsizlik” olduğuna dikkat çeken İsmailzehi, “Türkiye, İran ve Arabistan, Ortadoğu’da önemli bir etkiye sahip. Bu üç ülke birlik olabilseydi, bölgedeki sorunlar çözülür ve çatışmalar yaşanmazdı” diye konuştu.