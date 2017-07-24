Sünnet Heyecanı Başladı, Kıyafetleri Dağıtıldı

Sosyal belediyecilik hizmetlerini aralıksız sürdüren Ümraniye Belediyesi, okulların kapanmasının ardından belediye tarafından sünnet edilecek 1.407 çocuğa kıyafetlerini dağıttı. Ümraniye Belediyesi Nikâh Sarayı'nda gerçekleştirdiği 2. Kıyafet dağıtım programıyla kalan 734 çocuğa sünnet kıyafetleri teslim edildi. Programa Ümraniye Belediye Başkanı Yardımcısı Hakan Karataş ile çocuklar ve aileleri katıldı.



Programda, kısa bir konuşma yapan Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Karataş, ailelere Başkan Hasan Can’ın selamını iletti. Karataş, “2004 yılından itibaren Ümraniye’de toplam 23 bin çocuğu sünnet ettirdik. Bu yıl da 1.407 Ümraniyeli çocuğu sünnet ettireceğiz. Geçtiğimiz günlerde 673 çocuğa sünnet kıyafetlerini teslim etmiştik. Bugün de kalan 734 çocuğa kıyafetlerini dağıtıyoruz” dedi. Karataş, daha sonra, 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin yıldönümü için yapılan belediye faaliyetlerinden bahsetti. Ardından, “Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum” diyerek katılımlarından dolayı Ümraniyeli vatandaşlara teşekkür etti.

Konuşmanın ardından çocuklara şölende giyilmek üzere sünnet kıyafetleri dağıtıldı.