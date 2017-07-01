Sungurlu’da trafik kazası: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza Fatih Mahallesi Savak köprüsü yanında meydana geldi. Hasan K. yönetimindeki 06 FK 9510 plakalı otomobil, Uğur G. yönetimindeki 06 E 4828 plakalı otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen kaza her iki otomobilde maddi hasar meydana gelirken, 1 kişi hafif şekilde yaralandı.Sağlık ekipleri tarafında kaza yerinde yaptığı ilk müdahaleden sonra yaralı tedavi edilmek üzere Sungurlu Devlet Hastanesine götürüldü.

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.