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Sungurlu’da trafik kazası: 1 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 17:40
Sungurlu’da trafik kazası: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza Fatih Mahallesi Savak köprüsü yanında meydana geldi. Hasan K. yönetimindeki 06 FK 9510 plakalı otomobil, Uğur G. yönetimindeki 06 E 4828 plakalı otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen kaza her iki otomobilde maddi hasar meydana gelirken, 1 kişi hafif şekilde yaralandı.Sağlık ekipleri tarafında kaza yerinde yaptığı ilk müdahaleden sonra yaralı tedavi edilmek üzere Sungurlu Devlet Hastanesine götürüldü.

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 17:40
  1. Fatih
  2. Çorum
  3. Sungurlu
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