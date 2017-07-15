Sungurlu’da ortaöğretime geçiş danışmanlığı projesi

Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit başkanlığında yapılan toplantılarda tercih ve kayıt döneminde yapılması gerekenler paylaşıldı. Ayrıca Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanıp ilçedeki ortaokullardan mezun olacak öğrencilere ücretsiz olarak hediye edilecek Varlık Sebebim Mesleğim temalı ortaöğretim ile ilgili bütün bilgilerin yer aldığı kitap ile ilgili bilgi verildi.

Okullarda kurulan tercih danışmanlığı komisyonlarının tercih dönemlerinde veli ve öğrencileri bilgilendirerek kafalarında soru işareti bırakmadan bu süreci tamamlamaları konusunda yardımcı olunması istendi.

Ortaöğretim kurumlarının gerek fiziki anlamda gerekse akademik olarak oldukça iyi seviyede olduğu vurgulanırken Okul müdürlerinden öğrencilerin tercihlerini yaparken bunu göz önüne alarak ilçedeki okulları tercih etmesi konusunda gerekli çalışmaları yapmaları istendi.