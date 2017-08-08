Sungurlu’da mesire alanları ağaçlandırılıyor

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, "Sungurlu için yapılan çalışmaların yeterli olmadığı belirterek daha modern ve daha yeşil bir Sungurlu için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın daha ferah yaşamaları için yapımı devam eden 2. mesire alanımızda 650 adet ağaç dikimi yaptık, yeşillendirme çalışmalarımız bunlarla sınırlı kalmayıp, devam edecektir" dedi.