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Sungurlu’da iki otomobil çarpıştı : 7 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

16 Temmuz 2017 Pazar 23:13
Sungurlu’da iki otomobil çarpıştı : 7 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza, Sungurlu-Kırıkkale karayolu Hitit Kavşağında meydana geldi. Çorum’dan Sungurlu istikametine giden Osman İspirli yönetimindeki 14 SZ 4811 plakalı otomobil, kavşaktan dönmeye çalışan Hamza Dükan yönetimindeki 19 DK 441 plakalı otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüleri ile otomobillerde yolcu olarak bulunan Erdal Karadağlı, Emir Mert Karadağlı, Suna Karadağlı, Ümmügülsüm Özlü ve Betül Dükan yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2017 Pazar 23:13
  1. Kırıkkale
  2. Karadağ
  3. Çorum
  4. Sungurlu
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