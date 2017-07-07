Sungurlu’da haşere ile mücadele çalışmaları hız kazandı

Sungurlu Belediyesi ilaçlama ekipleri tarafından yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte vatandaşların rahat bir yaz mevsimi geçirmesi ve temiz bir ilçe oluşması amacıyla yapılan ilaçlama çalışmaları kene mücadelesi ile devam ediyor. Şubat ayından itibaren devam eden genel ilaçlama çalışmaları kapsamında rögar ve sulak bölgelerde yapılan larva mücadelesinin ardından akşam ve sabah saatlerinde uçkun mücadelesi yapılıyor. Bunlara ek olarak mesire alanı gibi piknik alanları ile birlikte parklar, çocuk oyun alanları ve yeşil alanlarda da kene mücadelesi yapılıyor. Hedef dışı canlıların zarar görmemesi için Dünya sağlık örgütünün önerdiği çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen ilaçlar kullanılırken özellikle yaz sıcaklarının arttığı bu dönemde kene ile mücadele hassasiyetle yürütülüyor.