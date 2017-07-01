Sungurlu’da buğday ekili tarla yandı

Gürpınar Mahallesinde buğday ekili tarlada henüz belirlenmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Tarla sahibi ve mahalle sakinleri müdahale edemedikleri yangını itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısada sürede olay yerine gelen Sungurlu Belediye itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çevredeki tarlalara sıçramadan kontrol altına alınan yangında yaklaşık 4 dönüm ekili buğdayın hasar gördüğü öğrenildi.