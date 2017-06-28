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Sungurlu’da 3 ayrı kaza: 6 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

28 Haziran 2017 Çarşamba 12:27
Sungurlu’da 3 ayrı kaza: 6 yaralı

İlk kaza, Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 6. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kırıkkale’den Sungurlu istikametine seyir halinde olan S.A.B. (35) yönetimindeki otomobil, sağ arka lastiğinin patlaması sonucu bariyerlere çarptı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan N.B. (35), E.B. (11) ve S.A. (29) yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesine, durumu ağır olan S.A. ise Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Diğer kaza, Kaledere köyü yolunda meydana geldi. Kertme köyünden Sungurlu istikametine seyir halinde olan O.Y. (55) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Kazada sürücü O.Y. yaralandı. Yaralı sürücü Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bir diğer kaza ise Çavuş köyü yolunda meydana geldi. Çavuşcu köyü istikametinden Toklu köyü istikametine seyir halinde olan Z.O. (36) yönetimindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun soluna devrildi. Meydana gelen kazada sürücü Z.O. yaralandı. Yaralı sürücü kaldırıldığı Sungurlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 12:27
  1. Kırıkkale
  2. Çorum
  3. Hitit Üniversitesi
  4. Sungurlu
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