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Sungurlu’da 15 Temmuz konulu resim sergisi

Sungurlu’da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir resim sergisi düzenlendi.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 18:41
Sungurlu’da 15 Temmuz konulu resim sergisi

AK Parti Sungurlu İlçe Başkanlığınca parti binası önünde açılan sergide, 15 Temmuz gecesi ve sonrasında çekilen fotoğraflar sergilendi.

İlçe Başkanı İlyas Özkan, 15 Temmuz’un yıl dönümünde sergideki fotoğraflardan da görüldüğü üzere Türkiye’nin büyük bir beladan kurtulduğunu söyledi.

Sergide yeralan fotoğraflardan da anlaşılacağı gibi 7’den 70’e herkesin o gece alanlarda olduğunun belgelendiğini ifade eden İlçe başkanı Özkan,"Ninelerimiz, annelerimiz, teyzelerimiz, evlatlarımız herkes oradaymış. İnşallah biz bu vahşeti bir daha yaşamayız. O gece o şerefli asker üniformasını giyinmiş hainler yine devletin vergileriyle alınan silahları bu millete karşı kullandılar. Elhamdülillah bu millet yek vücut oldu ve o hainlere geçit vermedi" dedi.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 18:41
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