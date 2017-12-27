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Sungurlu’da 120 kişi MHP’den istifa etti

Çorum’un Sungurlu ilçesinde, Milliyetçi Hareket Partisi’nden (MHP) ihraç edilen Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’e destek amacıyla 120 kişi istifa etti.

27 Aralık 2017 Çarşamba 14:24
Sungurlu’da 120 kişi MHP’den istifa etti

Aralarında eski MHP Sungurlu Kadın Kolları Başkanı Birgül Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri ile il ve ilçe delegelerinin de bulunduğu 120 kişi MHP’den istifa etti. İlçe Seçim Kuruluna giderek istifa dilekçelerini veren partililer, gerekçe olarak Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’in partiden ihraç edilmesini gösterdi.

Belediye Başkanı Adbulkadir Şahiner’in yanında olduklarını belirten partililer destek amacıyla belediye binası önünde toplandı. MHP’de ülkücü kesimin kıyıma uğradığı, bu kıyımın devam etmesi ve amacının ve ideallerinin dışına çıkmasından dolayı MHP’de siyaset yapmanın manasını kalmadığını savunan gruptakiler, "Yıllardır gönül bağımız olan ve şerefle taşıdığımız MHP kimliğimizden üzülerek istifa ediyoruz. Çalışmaları ile gururumuz olan Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’in daima yanında olduğumuzu belirtmek isteriz” şeklinde konuştular. 

Haber Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 14:24
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  2. MHP
  3. istifa

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