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Sungurlu şehir stadyumda sona gelindi

Çorum’un Sungurlu ilçesine yapılan sentetik çim yüzeyli futbol sahasının yapımı devam ediyor.

03 Ağustos 2017 Perşembe 11:47
Sungurlu şehir stadyumda sona gelindi

Bahçelievler Mahallesi Belediye Toplu Konutları Hayat Yolu Parkı yanına yapılan şehir stadyumunda çalışmalar sona gelindi. Granül dolgu çalışmalarının tamamlanmasının ardından kale direkleri ve yedek kulübeleri yerleştirildi.

Önümüzdeki günlerde tribün direkleri güçlendirme işlemlerinin yapılacağı, daha sonra çevre düzenlemesi ve taşkın koruma duvarlarının da yapılması ve 1.500 kişi kapasiteli şehir stadyumu Sungurlu halkının hizmetine sunulacağı öğrenildi.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 11:47
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  2. Çorum
  3. Sungurlu
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