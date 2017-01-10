Sungurlu-Kırıkkale karayolunda kaza: 2 yaralı!

Çorum'un Sungurlu ilçesinde sebze yüklü tırla kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi ağır yaralandı. Olay Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 7. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Ankara'dan Çorum'un Sungurlu ilçesi yönüne giden 49 yaşındaki İsmail Sırtlı yönetimindeki 53 DN 477 plakalı sebze yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle önünde seyreden 51 yaşındaki Ercan Sözlü'nün kullandığı 19 DZ 400 plakalı kepek yüklü kamyona çarptı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da şarampole devrildi. Kazada yaralanan Sırtlı ve Sözlü ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.