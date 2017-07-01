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Sungurlu kavruluyor

Meteorolojinin uyarılarının ardından beklenen sıcaklık Sungurlu’da etkisini gösterdi. Sungurlu’da öğle saatlerinde termometreler 37 dereceyi gösterdi.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 17:32
Sungurlu kavruluyor

Sıcaktan bunalan vatandaşlar soluğu park ve gölgelik alanlarda aldı. Çocuklar ise kendilerini defalarca küçük havuzlara bıraktı. Serinlemek için parka gelen bir vatandaş, “Çok sıcak, serinlemeye geldik. Sungurlu malum yanıyor. Her hafta bizde buraya serinlemeye geliyoruz” dedi.

’Sungurlu’da son yılların en sıcak günü’

Sungurlu’da, son yılların en sıcak günlerini yaşıyor. Termometreler şehir merkezinde 37 dereceyi gösterirken, sıcaktan bunalan vatandaşlar serin yerlere akın etti. Yeşil alanlara akın eden yaşlılar, ağaçların gölgesinde uyuyarak zaman geçirdi. Çocuklar ise girdikleri süs havuzlarında serinlemeye çalıştı.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 17:32
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