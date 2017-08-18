Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Sungurlu Belediyespor’da hedef 1. Lig

Geçtiğimiz sezon ligin 2. yarısında yakaladığı galibiyet serisiyle beraber Konya’ da düzenlenen 1. lig yarı final (play-off) turlarına kalan ve son maçını kaybederek bir üst lige yükselme şansını kaybeden Sungurlu Belediyespor 2017-2018 sezonunda 1. ligi hedefliyor.

18 Ağustos 2017 Cuma 19:35
Sungurlu Belediyespor’da hedef 1. Lig

Bu sezon Karadeniz gurubunda yer alan Sungurlu Belediyespor Voleybol takımı Sungurlu’yu Türkiye’nin dört bir köşesinde tanıtmaya devam edecek.

2017-2018 sezonunda Belediyespor voleybol, futbol, güreş ve taekwondo branşlarında elde ettiği Türkiye dereceleri ile Sungurlu’nun adını Türkiye’ye duyurmuştu.

Hedefe ulaşmak için kendi altyapısından yetişen sporcuların yanına takviye olarak transfer çalışmalarının devam ettiğini belirten Kulüp Antrenörü Mustafa Özdemir; ’’ Kulüp Başkanımız Sayın Bahri Sezen ve Sungurlu Belediye Başkanımız Sayın Abdulkadir Şahiner ile birlikte durum değerlendirmeleri yaparak Türkiye’nin bir çok kulübünden genç sporcularla görüşmelerimiz devam ediyor. Özellikle başarıya aç, hedefleri olan genç sporcular ile görüşmelerimiz sürüyor. İlk transferimizi geçtiğimiz yıl aynı grupta yer mücadele verdiğimiz ve yakından takip ettiğimiz Merzifon Gücü Spor’un başarılı oyuncusu Tolga Can Demir’i renklerimize bağladık. Transfer yaptı demek için değil bizi başarıya taşıyacak olan sporcuları transfer ederek başarı elde etmek için ince eleyip sık dokuyoruz. İlerleyen günlerde yeni transferlerimizi de basına tanıtacağız.’’ ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 19:35
  1. Karadeniz
  2. Türkiye
  3. Konya
  4. Ab
  5. Merzifon
  6. Mustafa Öz
  7. Sungurlu
  8. Abdulkadir Şahin
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İlber Ortaylı: Azeri diye bir millet yok! Onu Stalin hıyarı uydurdu
    1. İlber Ortaylı: Azeri diye bir millet..
    2. Barselona polisinden Türklere teşekkür
    3. Midyat’ trafik kazası: 4 yaralı
    4. Pornocu Sibel Kekilli sapıklıktan ve..
    5. Aile hekimlerine güvenlik kamerası..
    6. Yenişehir Belediyesi’nden lojman
    7. Barcelona saldırısına 4 gözaltı
    8. Diyarbakır’da rehabilitasyon..
    9. Barcelona’daki saldırının ardından 7..
    10. Sungurlu Belediyespor’da hedef 1. Lig
    11. Kütahya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon..
    12. Burhaniye’de öğrencilerin hatim coşkusu
    13. Jandarma köye yaptığı baskında 574 kök..
    14. Papa Ndigia Dia, Bandırma Kırmızı’da
    15. Siirt Belediye Başkan Vekili Taşkın,..
    16. Iğdır Devlet Hastanesinden toplu..
    17. Bafra’da kaza: 2 yaralı
    18. “Kreşin müdürü için gözaltı talimatı..
    19. Başkan Sözlü’den Havutlu’da yerinde..
    20. Çiçekli’den öğrencilere bisiklet ve..
    Mertçe itiraf et! Erdoğan’ın “ölüm haberini” bekledin mi?
    Mertçe itiraf et! Erdoğan’ın “ölüm haberini” bekledin mi?
    İşte dev barajdan suyun tahliye edildiği anlar!
    İşte dev barajdan suyun tahliye edildiği anlar!
    Valilik’ten ‘Son dakika’ açıklaması… ‘Sokağa çıkma yasağı ilan edildi’
    Valilik’ten ‘Son dakika’ açıklaması… ‘Sokağa çıkma yasağı ilan edildi’
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'na sert tepki
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'na sert tepki