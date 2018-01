Suna’ya verilen haksız cezayı kabul etmiyoruz

Meslek örgütlerinin çifte standardının gün yüzüne çıktığını söyleyen gazeteciler, Suna’nın tek suçunun gazetecilik olduğuna dikkat çekerek Can Dündar gibi vatana ihanet etseydi basın kuruluşlarının sahip çıkacağını kaydettiler.



Bolu Gazeteciler Cemiyet Başkanı İmdat Aslan; “Suna’nın tutuklanmasına sebeb olan olaydaki söz konusu devlet memuru ceza almasına rağmen muhabir Suna tutuklanmıştır. Meslek kuruluşları başta olmak üzere kimse en ufak bir tepki vermemiştir. Sol cenahta kalem oynatan gazetecilerin başına bir hal geldiğinde dünyayı ayağa kaldıranların sağ cenahta milliyetçi ve muhafazakar gazetecilerin gözaltına alınması, tutuklanmaları karşısındaki samimiyetsiz suskunlukları iyice gün yüzüne çıkmıştır” dedi. Meslek örgütlerinin büyük bir ikiyüzlülük örneği sergilediğine dikkat çeken Aslan, “Sahip çıkılması için gazeteci isimlerinin; Can Dündar, Şahin Alpay, Mehmet Barlas, Emre Uslu ve Tuncay Opçin’ mi? olması gerekiyor” şeklinde konuştu.



VATANA İHANET ETSEYDİ SAHİP ÇIKARLARDI



Gazeteci Şükrü Sak ise sözde basın örgütlerinin gerçek yüzünün ortaya çıktığını belirterek, Suna’nın sadece gazetecilik faaliyetinden dolayı tutuklandığını belirtti. Sak, “Eğer şu an Akit muhabiri, MİT tır’larının görüntülerini yayınlasaydı, çoktan bunun ‘Basın özgürlüğüne bir saldırı’ olduğu konusunda bir kampanya başlatılırdı. Sanki, gazeteci olmanın ön şartı; vatana ihanet etmekmiş gibi” ifadelerini kullandı. Meslek örgütlerinin fonksiyonunu kaybettiğini söyleyen Sak, “Basın meslek örgütlerinin, ‘Basın özgürlüğü sadece bizim için’ yaklaşımı bugün için malesef ayyuka çıkmış durumda. ‘Özgür basın susturulamaz’ ifadesi altında ‘Darbe şakşakçılığı’ yapanlardan, bu konuda ahlaklı ve ilkeli bir tavır beklenemez” şeklinde konuştu.

BURHAN: YÖNETİCİLER AHLÂKÎ AÇIDAN ÖRNEK OLMALI



“Gazetecilik faaliyeti özgür bir biçimde yapılması gereken değerli bir çalışmadır” diyen Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, “Gazeteci, kamuyu ilgilendiren konularla ilgili haber yapar. Yöneticilik vasfı taşıyan kişilerin ahlaki olarak örnek olmaları gerekir. Ekonomik konularda, özel yaşamlarında topluma örnek olmaları gerekir. Dolayısıyla da bu kişilerin hayatları şeffaftır. Bu şeffaflığa gölge düşürmemek gerekir. Toplumu yönetenlerin hayatlarında bir şeffaflık yoksa, kamu adına gazeteciler bu konuda görev alırlar, bilgilendirme yapabilirler. Muhabir arkadaşımız kamu adına bir görev yapmış ve toplumu bilgilendirmiştir” ifadelerini kullandı.

İGF’DEN SERT AÇIKLAMA

İç Anadolu Gazeteciler Federasyonu (İGF) Genel Başkanı Adem Alemdar, “Habercilik etiğine dikkat ederek zor şartlarda görevini yerine getirmeye çalışan Dursun Suna’ya verilen hapis cezasını kabul etmiyoruz. İnadına doğruları halka ulaştırmaya çalışacağız” diye konuştu. İGF Genel Başkanı Alemdar, “Basının en önemli görevi, kamu yararını ilgilendiren olay ve konularda haber ve bilgi vermek, açıklamalar yapmak, eleştiri ve değer yargıları sunmak suretiyle toplumu aydınlatmak ve kamuoyu oluşturmaktır. Gazetecinin bu hakkı Anayasamızın 26. maddesinde de açıkça belirtilirken, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 19. maddesinde de “Her ferdin fikir ve fikirlerini açıklamak hürriyetine hakkı vardır. Bu hak ve fikirlerinden ötürü rahatsız edilmemek, memleket sınırları olmaksızın malumat ve fikirleri her vasıta ile aramak, elde etmek veya yaymak hakkını içerir” şeklinde ifade edilmiştir. Gazetecinin bütün bu hak ve sorumlulukları da kanunlarla güvence altına alınmışken, meslektaşımıza verilen 2 yıl 6 aylık hapis cezasını kınıyor, bir an önce bu yanlıştan dönülmesini temenni ediyorum” ifadesini kullandı.

