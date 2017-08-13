Sümeyye Erdoğan anne oldu
İş adamı Özdemir Bayraktar'ın oğlu Selçuk Bayraktar ile evli olan Sümeyye Erdoğan Bayraktar dün gece bir kız bebek dünyaya getirdi.13 Ağustos 2017 Pazar 14:39
Medipol Hastanesi'nde gerçekleşen doğum çiftin yakınlarını oldukça heyecanlandırdı. Sümeyye Erdoğan Bayraktar Selçuk Bayraktar çiftinin, 35 haftalık doğan bebeklerinin cinsiyetinin ise kız olduğu öğrenildi.
İlk kez anne baba olan çift kızlarına Canan Aybüke ismini verdi.
Çift, 14 Mayıs 2016 tarihinde dünya evine girmişlerdi.