Sümela Manastırı yeniden ziyarete açılıyor

Türkiye'nin önemli tarihi ve turistik mekânlarından biri olan ve restorasyonu nedeniyle 2.5 yıldır kapalı tutulan Trabzon'daki tarihi Sümela Manastırı'nın ziyarete açılacağı tarih belli oldu. Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, manastırın haziran ayında ziyarete açılmasının planlandığını açıkladı.

Maçka Belediye Başkanı Koray Koray Koçhan, Sümela Manastırı'nda tarihinin en büyük restorasyon çalışmasının yapıldığını ve taş düşmesinin engellenmesi için proje yürütüldüğünü belirtti.

Tarihinden bu yana ilk kez böylesi bir drenaj çalışması yapılan Sümela'nın çok iyi ve güvenli hale geleceğini ifade eden Başkan Koçhan, "Sümela'da yoğun kar ve kış şartları ile beraber büyük kaya düşmeleri oldu. Allah'a şükür bir şey olmadı. Sümela Manastırı restorasyon nedeniyle kapatılmadan bir hafta önce manastırın içine yoğun şekilde kayalar düştü.

Şu anda taş düşürme çalışmasının ikinci etabı tamamlandı, üçüncü etap kaya düşürme çalışması sürüyor. Manastır girişinde 160 tonluk büyük bir kaya var. Orada yapılacak çalışma ile o bölge kaya düşme tehlikesinden kurtarıldığı an Sümela Manastırı'nın içine gidecek alanları ziyarete açmayı planlıyoruz. Bu yıl haziran ayında Sümela Manastırı ziyarete açılacak" dedi.

'EN NİTELİKLİ RESTORASYON YAPILIYOR'

Ana kaya kilisesinin çalışma sırasında zarar görmemesi için tamamen çelik kafes içine alındığını hatırlatan Koçhan, şöyle konuştu: "Üstteki taş düşmelerinden dolayı zarar oluşmaması için ana kaya kilisesi kafese alındı. İnsanların yürüdüğü merdivenlerin de üstünde çalışan işçilere zarar gelmesin diye çelik kafesler kuruldu. Sümela'da tarihin en nitelikli restorasyonu yapılıyor. Bu çalışmalar tamamlandığında güvenli hale gelecek Sümela, ziyarete açılacak."

'KEŞFEDİLEN ŞAPEL ZİYARETE AÇILACAK'

Sümela Manastırı'nda süren restorasyon çalışması sırasında kuzey çatının üst sağ yamacında tespit edilen ve bugüne kadar girilmemiş gizli bir geçitle ulaşılan şapel alanının da ziyarete açılacağını ifade eden Maçka Belediye Başkanı Koray Koray Koçhan, şunları kaydetti:

"Restorasyon sırasında kayaların üstünde yeni bir şapel bulunmuştu. Manastırın içinden çatılara küçük bir geçitle ulaşılan bir yol olduğu görüldü. Bu şapel, kaya kilisesinden daha eski bir yapı. Bu restorasyonla ortaya çıktı. Kültür ve Turizm Bakanlığı oradaki şapelin yolunu yaparak ziyarete açmak istiyor. Türkiye'nin gündemine oturan şapel turizme kazandırılmış olacak."

RESTORASYON AŞAMASI

Türkiye'nin önemli tarihi ve turistik mekânlarından biri olan ve yılda 600 bin kişinin ziyaret ettiği Karadağ eteklerindeki tarihi Sümela Manastırı'nda, 2.5 yıl önce başlatılan restorasyon çalışmaları sürüyor. Ziyarete kapatılan manastırda, 'Yamaç ıslah çalışması' adı altında, kaya ve buz kütlelerinin düşerek olumsuzluğa yol açmaması için endüstriyel dağcılardan oluşan özel ekip çalışma başlattı. 3 aşamada yürütülen çalışmalarda 79 bin metrekare alanda kaya temizliği planlandı.

MANASTIR

Maçka'da Karadağ'ın Altındere Vadisi'ne bakan eteğinde, yaklaşık 300 metre yükseklikteki ormanlık alanda kayaların oyulmasıyla yapılan Sümela Manastırı, halk arasında 'Meryem Ana' adıyla da biliniyor. Hakkında çeşitli rivayetler de bulunan ve kuruluşu bilimsel verilere göre 13'üncü yüzyıla uzanan tarihi manastırda, hizmet birimleri, misafirhane, mutfak ve ayazmanın dışında toplam 72 oda bulunuyor. Manastırda, 88 yıl aranın ardından 2010 yılında binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen ayini Fener Rum Patriği Dimitri Bartholomeos yönetmişti.