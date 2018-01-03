Sülün İbrahim şebekesine baskın

İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne ait arazi ve taşınmaz mülkleri, sahte belgelerle kiraya veren Sülün İbrahim lakaplı İbrahim E.T ve 10 kişilik şebekesi 1 milyon 280 bin lira dolandırmaya çalıştıkları bir iş kadının ihbarıyla çökertildi. Milliyet gazetesi'nden Ferit ZENGİN'in haberine göre.İstanbul'da vakıf mallarını sahte belgelerle başkalarına kiralayan Sülün İbrahim şebekesine çökertildi. Lojistik ve antrepo işletmeciliği yapan iş kadını S. D. işini büyütmek için Arnavutköy Ömerli Mahallesi Tunaboyu Caddesi'nde bulunan Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne ait 20 bin metrekare araziyi antrepo yapmak için kiralamaya karar verdi. Arazinin kime ait olduğunu soruştururken bir emlakçı vasıtasıyla İbrahim E.T isimli şahsa yönlendirildi.



1 MİLYON 380 BİN LİRAYA 49 YILLIĞINA KİRALADI

Dolandırıcı olduğunu bilmediği T, ile irtibata geçen işkadını S. D.,20 dönüm araziyi vakıflar bölge müdürlüğünden kiraladığını ve kira devir hakkı olduğunu söyleyen E.T yaptığı pazarlık sonucunda 1 milyon 280 bin lira karşılığında araziyi 49 yıllığına kiraladı.

KONTROLERLER KONTROLE GELİNCE DOLANDIRILDIĞINI ANLADI

Kiralanan araziye antrepo yapmak için inşaat çalışması başlatan S. D.nin inşaat işlerine başlamasıyla araziye gelen İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü kontrolörleri arazinin vakıf arazisi olduğunu ve hala kira ve satış hakkının kurumda olduğunu söyleyince, dolandırıldığını anlayan iş kadını soluğu savcılıkta aldı.

POLİS ŞEBEKENİN ELEBAŞIYLA 9 ÜYESİNİ GÖZALTINA ALDI

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na giderek suç duyurusunda bulunan iş kadını S. D. nin şikayetiyle harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, yaptıkları araştırma ve soruşturmada iş kadınının bir dolandırıcılık şebekesinin kurbanı olduğunu tespit ederek, şebekenin belirlediği 10 üyesine geçtiğimiz hafta operasyon düzenledi.

BENZER 4 DOLANDIRICILIKLARI DAHA ORTAYA ÇIKTI

İstanbul’un değişik ilçelerinde düzenlenen operasyonlarla şebeke başı Sülün İbrahim lakaplı İbrahim E.T ile aralarında Vakıflar Bölge Müdürlüğünde görevli memur R.Y.nin de bulunduğu 10 ismi gözaltına alan polis, yaptığı soruşturmada şebeke halinde hareket eden şüphelilerin benzer 4 ayrı dolandırıcılık olayını daha gerçekleştirdiğini tespit etti.

VAKIF OFİSİLERİNİ DE KİRAYA VERMİŞLER

Başakşehir Ziya Gökalp mahallesi Süleyman Demirel Bulvarında bulunan Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne ait 158 m2 bir işyerini M.C isimli bir işadamına 10 yıllığına 150 bin liraya aynı yöntemle kiraya veren şebekenin, Zeytinburnu Veliefendi mahallesi 75. Sokakta bulunan yine bir ofisi de A.Ç. isimli bir işadamına aynı yöntemle 300 bin liraya kiraladığı tespit edildi.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.