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Sülük Göleti etrafına oturma bankları yerleştirildi

Hakkari Belediye Başkanlığı, Aşağı Kıran Mahallesi’nde bulunan Sülük Göletinin etrafına beton oturma bankları yerleştirdi.

30 Haziran 2017 Cuma 10:07
Sülük Göleti etrafına oturma bankları yerleştirildi

Kent merkezinin ilk ve tek göleti olan ve bir zamanlar yöre halkının tedavi amaçlı sülük topladığı Sülük Göletinin kenarına ilk defa oturma bankları yerleştirildi. Hakkari Belediye Başkanlığı tarafından karlı Sümbül Dağı manzaralı Sülük Göleti etrafına 3 ayrı beton oturma bankı kurulması vatandaşları sevindirdi. Mahalle sakinleri, bir zamanlar etrafına toprak hafriyat ve çöplerin atıldığı Sülük Göletinin belediye tarafından etrafının yeniden temizlenerek oturma bankları kurmasının tüm Hakkari halkını sevindirdiğini söyledi. Mahalle sakinleri, “Sülük Göleti ilin tek göleti olma özelliğini taşıyor. Bir zamanlar birçok vatandaş il dışında gelerek burada tedavi amaçlı sülükleri toplayıp beraberinde götürüyorlardı. Burada Sümbül Dağı, Hakkari kent merkezi ve birçok yer rahatlıkla görünüyor. Yani muhteşem bir görünüme sahiptir. Ancak daha iki yıl öncesine kadar toprak hafriyat boşaltılmış, etrafı çöplerle doluydu. Gölette su seviyesi düştüğü için kuruyacağı üzüntüsünü yaşıyorduk. Zaten içler acısı durumu, o zamanlar basında da geniş yer almıştı. Ancak Hakkari Belediyesi bu yıl göleti adeta koruma altına alarak önce hafriyatı sonrada etrafındaki çöpleri temizlemesiyle birlikte güzel bir hal aldı. Bu yetmiyormuş gibi birde etrafına banklar yerleştirildi. Akşamları aileler göletin etrafına giderek bu banklarda oturup sohbet etmenin mutluluğunu yaşıyor. Birçok kişi oturma banklarını görünce çok şaşırıyor. İlde bir ilke imza atan belediye başkanlığı yetkililerine teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştular.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 10:07
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