Suluboya Günlerine 7’den 70’e büyük ilgi

Odunpazarı Belediyesi Çağdaş Sanatlar Galerisi "Salvador Dali / Zodyak-Pantagruel", Hanefi Yeter’in Ahval adlı resim ve heykel sergisinin ardından “Suluboya Günleri” ile sanatseverlere kapılarını açtı. 7’den 70’e sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği Suluboya Günleri’nde ilk atölye çalışması ve workshop gerçekleşti.

İlk workshopa Başkan Kurt da katıldı

Odunpazarı Belediyesi ve Uluslararası Suluboya Derneği işbirliği ile düzenlenen “Suluboya Günleri”nde resim sergisi, atölye çalışması ve workshoplar yer alıyor. Suluboya Günleri için Denizli’den Eskişehir’e gelen Ressam Celal Günaydın, suluboya meraklıları ile bir araya geldi.

Günaydın’ın çalışma yürüttüğü workshopa Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt ve Odunpazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Figen Engin, meclis üyeleri ve CHP Odunpazarı İlçe Kadın Kolları Başkanı Sibel Yeşildal da katıldı. Çalışmaları izleyen Başkan Kurt, Ressam Celal Günaydın’a Suluboya Günleri’ne katıldığı için teşekkür etti. Başkan Kurt, Günaydı’na plaket takdim etti.

Eskişehirli suluboya meraklılarının büyük ilgi gösterdiği atölye ve workshoplarda sanatseverler suluboya pratiği yaptı. Atölye çalışmalarında keyifli bir deneyim yaşayan sanatseverler, workshoplar ile bu anın keyfini pekiştirdi. Sanatseverler, aynı zamanda Çağdaş

Sanatlar Galerisi’nde bulunan “artırılmış gerçeklik” uygulamasıyla Odunpazarı Evlerinin suluboya halleriyle fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Atölye ve workshoplar devam edecek

Suluboya Günleri’nde atölye ve workshoplar devam edecek. 27 Temmuz 2017 Perşembe Günü Gaziantep’ten Eskişehir’e gelecek olan Ressam Mustafa Bencan ve 4 Ağustos 2017 Cuma Günü ise İzmir’den Eskişehir’ gelecek olan Atanur Doğan çalışmalarını uygulayacak. 15:00-18:00 saatleri arasında gerçekleşecek olan çalışmalar, 4 Ağustos 2017 Cuma günü sona erecek. Katılımcılara, Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt’un ve Uluslararası Suluboya Derneği başkanı Atanur Doğan’ın katılımıyla sertifikaları verilecek.

Atölyeler ise üç ayrı çalışma grubundan oluşuyor. Atölye tarihleri ve çalışma saatleri “19-21 Temmuz 13:30-15:00, 26-28 Temmuz 13:30-15:00, 2-3 Ağustos 13:30-15:00.” Arasında olmaktadır. Ayrıca katılımcıların Çalışma Atölyelerinde hazırladığı eserler, “Suluboya Günleri”Resim Sergisine dâhil edilerek sergilenecek. Odunpazarı Belediyesi ve Uluslararası Suluboya Derneği tarafından Çağdaş Sanatlar Galerisi’nde düzenlenen “Suluboya Günleri” 18 Ağustos 2017 Cuma Günü sona erecek. Sergi, her gün saat 10:00-20:00 saatleri arasında açık olacak.