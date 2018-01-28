Sultanmurat Pazar Kompleksi ve Otoparkı hizmete açıldı

Kolay ve ulaşılabilir hizmet anlayışıyla çalışmalarına devam eden Küçükçekmece Belediyesi, yıllardır pazar esnafının olumsuz hava koşullarında çektiği zorluklara son vermek ve halkın daha rahat alışveriş yapabilmesini sağlamak amacıyla inşasına başlanan kapalı pazar yerlerinin ilkini tamamlayarak hizmete açtı.

Açılışta konuşan Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, Küçükçekmece’ye ‘Sultanmurat Pazar Kompleksi ve Otoparkı’nı kazandırdığı için Başkan Karadeniz’e teşekkür etti.

“ESNAFIMIZDAN EKSTRA ÜCRET TALEP ETMEDİK”

Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, dev tesisin Küçükçekmece’ye hayırlı olmasını temenni ederek, “ Küçükçekmece’de toplamda 6 tane pazar yeri projesini hayata geçireceğiz. İlçemizden sokak pazarlarını artık kaldırıyoruz. Vatandaşımız da esnafımız da mağdur oluyordu. İkinci pazar yerimiz Şubat sonu itibarıyla Fevzi Çakmak Mahallesi’nde, üçüncüsü Halkalı Mahallesi Fatih Caddesi’nde Mart ayında açılacak. Dördüncüsü Cennet Kültür Merkezi’nin arkasına yapılıyor. Yıl sonunda tamamlanacak. Beşincisi Tevfikbey Mahallesi’nde inşa ediliyor. Altıncısı İkitelli Spor Kulübü’nün bulunduğu yerde yapılacak, ihalesi hazırlanıyor. İddia ediyorum ki, İstanbul ilçeleri arasında bu dönem kapalı otopark sayısı itibarıyla kamu eliyle yapılan en büyük otopark sayısına sahibiz. Hizmetlerimiz sadece otoparklarla sınırlı değildir. Bu bölgede de ilçemizde de pek çok projeyi hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bu pazar yerlerimizde esnafımızı da mağdur etmemeye özen gösteriyoruz. Onlardan bir tezgah ücreti talep etmedik. Onlara tekrar buradaki tezgâhları satmaya kalkışmadık. Bazı ilçelerde ücret karşılığında veriliyor. Pazarcı esnafımız da neticede bizim vatandaşlarımız. Türkiye, İstanbul ve Küçükçekmece büyümeye devam edecek. Afrin’de şehit olan kahraman Mehmetçiklerimizi de minnetle anıyorum. Rabbim onları cennetinde ağırlasın” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz ve beraberindeki ilçe protokolü tesisin açılışını gerçekleştirdi. Başkan Karadeniz, pazar esnafı ve vatandaşla konuşarak, talep ve beklentilerini dinledi.