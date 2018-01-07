Sultanbeyli’de Kudüs Gecesi düzenlendi

Sultanbeyli Belediyesi tarafından organize edilen ‘Kudüs Gecesi’ isimli panel Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin’in katıldığı panele konuşmacı olarak İl Kültür Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, Yalova Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Tomar, Gazeteci-Yazar Turan Kışlakçı ve Yazar Ahmet Turgut yer aldı. Panel kapsamında yapılan konuşmalarda katılımcılara Kudüs’ün önemi anlatıldı. Panelin ilerleyen bölümlerinde konuşmacılar tarafından katılımcılara Kudüs’le ilgili üç soru soruldu. Sorulara doğru cevap verenler arasında çekiliş yapılarak 5 katılımcı Kudüs’e gezi bileti kazandı.

Panel hakkında konuşan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “Bu gece Kudüs için burada toplandık. Çok değerli konuşmacılarımız, Sultanbeyli halkını Kudüs konusunda daha duyarlı olmaları için bilgilendirdi. Ayrıca soru ve çekiliş yöntemi ile 5 kardeşimizi Kudüs’e göndereceğiz” şeklinde konuştu.