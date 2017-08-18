Sultanbeyli ikinci meydanına hazırlanıyor

Sultanbeyli’de Kent Meydanı’ndan sonra ikinci meydan hazırlıkları da tüm hızıyla sürüyor. Sultanbeyli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Bosna Bulvarı Hal Kavşağı’ndan başlayarak Kubbe Caddesi’ne kadar uzanan 400 metrelik alanda çalışmalarını yürütüyor. Yenilenen alanda kamu binaları caddeye uygun hale getirilirken çevre düzenleme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi yenileniyor

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezinin dış ve iç cepheleri yenilenirken içinde bulunan nikah salonu modern hale getiriliyor, kültür merkezinin içine bir de düğün salonu ekleniyor. Yenileme çalışmasının kısa zamanda biteceğini söyleyen yetkililer, Sultanbeyli’nin birçok programa ev sahipliği yapacak bir kültür merkezine kavuşacaklarını belirtti.

Kitapseverlere müjde: Kitap Kafe açılıyor

Sultanbeyli Belediyesi kültüre ve sanata verdiği değeri bir kez daha gözler önüne serdi. Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezinin yan tarafına inşa edilen Kitap Kafe’nin sonuna gelindi. Yetkililer çalışmanın kısa zamanda biteceğini söylerken Kitap Kafe’nin aynı zamanda mini bir terasa sahip olacağını belirtti. Kitapseverlerin keyifli vakit geçireceği Kitap Kafe’ye ilginin yoğun olacağı düşünülürken şehir estetiğine de olumlu katkı sağlayacak.