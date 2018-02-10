Sultanbeyli Belediyespor'dan kritik 3 puan!
TFF 3.Lig 3.Grup'un güçlü ekiplerinden Sultanbeyli Belediyespor kendi sahasında Elaziz Belediyespor'u tek golle geçti.10 Şubat 2018 Cumartesi 17:46
YENİAKİT.COM.TR - TFF 3.Lig 3.Grup'un play off yarışını sürdürmek isteyen Sultanbeyli Belediyespor kendi sahasında 3 puanı tek golle aldı.İstanbul temsilcisi Sultanbeyli Belediyespor Elaziz Belediyespor'u Hakan Akman'ın 41.dakikada attığı tek golle geçti.Sultanbeyli Belediyespor bu galibiyetle 32 puanla play off potasındaki yerini korudu.Deplasman ekibi Elaziz Belediyespor 28 puanla 9.sırada yer aldı.
KAYNAK:YENİAKİT.COM.TR
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