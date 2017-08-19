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Sultanahmet'i kana bulayacaklardı! Canlı bombalar yakalandı

Türkiye'ye girmeye çalışan 4 terörist çantalarında canlı bomba düzenekleri ve Sultanahmet’te gerçekleştirmeyi planladıkları katliamla ilgili krokiyle yakalandı.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 08:53
Sultanahmet'i kana bulayacaklardı! Canlı bombalar yakalandı

Türkiye’ye girmek üzereyken sınırın Suriye tarafında bulunan muhalifler tarafından yakalanan dört teröristin sorgusunda Esed’e bağlı El Muhaberat ajanları olduğu ortaya çıktı.

Esed, İran, Rusya, ABD, PKK ve DAEŞ adlarında altı düşmana karşı aynı anda Suriye’yi savunan muhalifler, Türkiye’yi kana bulamaya hazırlanan teröristleri sınırda yakaladı. 17 Ağustos Perşembe günü sabah saatlerinde “mülteci” taklidi yapan dört kişi sınır bölgesindeki muhaliflerin dikkatini çekti. Şüpheli hareketleri olan dört erkeği kısa süre takip eden muhalifler, aralarında haberleştikten sonra müdahale etme kararı aldı. Kaçak yollardan Türkiye’ye girmeye çalışan dört kişinin yolunu kesen silahlı muhalif devrimciler, şüphelileri orada derdest ederek sınırdan uzaklaştırdı.

Daha sonra ifadelerinde ağız birliği yapmamaları için dördünü başka adreslere götürerek tutuklayan muhalifler, teröristlerin üzerlerinde ve çantalarında yaptıkları aramalarda canlı bomba düzeneği yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi.

Teröristlerin dünden beri devam eden sorgularında elde edilen bilgilere göre Hatay’da kendilerini bekleyen bağlantılarının yardımıyla İstanbul’a ulaşmayı ve Sultanahmet’te kanlı bir eylem yapmayı planladıkları üzerlerinde ele geçirilen krokiyle ortaya çıktı.

ESED İLE BAĞLANTILI

Teröristleri yakalayıp sorgulayan muhalifler, “Teröristleri birbirinden ayırdık ve başka adreslere taşıdık. Elde ettiğimiz bütün bilgileri Türk yetkililerle paylaşıyoruz. Teröristlerden birkaçının Esed’e bağlı El Muhaberat ajanı olduğuna dair kanıtlarımız var” dedi.

Türkiye’yi seviyoruz!

Uzun zamandır bölgede çalışan güvenlik uzmanları bu olayı, “Türkiye’nin gündemini manipüle etmeye yönelik stratejik bir eylem” olarak değerlendirdi. Teröristleri yakalayan muhalifler ise “Suriye halkıyla Türkiye arasındaki dostluğa zarar vermek için planlanmış terörist eylem” olarak değerlendikleri bu olay için, “Biz Türkiye’yi Suriye’yi koruduğumuz gibi koruyup, Suriye’yi sevdiğimiz gibi seviyoruz. Bu eylemin amacı, Türkiye’nin PKK ile mücadele konusundaki planlarını aksatmak ve bize karşı Türkiye’de nefret uyandırmak” ifadelerini kullandı.

DİRİLİŞ POSTASI

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2017 Cumartesi 08:53
  1. esed
  2. canlı bomba
  • AbdülkadirAbdülkadir2 sa önce
    HER AN TEYAKKUZDA OLMAK GEREKİYOR.ÇÜNKÜ ABD NİN YAPMAK İSTEDİĞİ HEM BİR İÇ KARIŞIKLIK ÇIKARMAK İŞTE KK NIN ADALET YÜRÜYÜŞÜ TAMAMEN İÇ KARIŞIKLIK ÇIKARMAYA YÖNELİK BİR ÇABAYDI İŞTE ADANA ABD BAŞKONSOLOSUNUN ÇALIŞMALARIDA İÇ KARIŞIKLIK ÇIKARMAYA YÖNELİKTİR.HEM DE BÖYLE SINIRDAN ADAMLAR GEÇİREREK TÜRKİYEDE BOMBALAMA EYLEMLERİ GERÇEKLEŞTİRMEK.BÖYLECE CB NIMIZ VE HÜKÜMETİ ÇARESİZ BIRAKIP SÖZDE ATATÜRKÇÜ-LAİK GENERALLERİN DARBE YAPMASINA ZEMİN HAZIRLAMAK.TERÖRİSTLERİN ARTIK SINIRDAN CANLI BOMBA OLACAK ADAM GEÇİRMEYE ÇALIŞMALARI ŞUNU GÖSTERMEKTEDİR Kİ ARTIK İÇERİDE PEK CANLI BOMBA OLABİLECEK ADAMLARI KALMADI VE İÇERİDEN İSTİHBARATTA ALAMIYORLAR.ÇÜNKÜ FETÖCÜLER TEMİZLENİNCE İÇERİDEN İSTİHBARAT ALMALARI ARTIK YOK DENECEK KADAR AZ.AMA İÇERİDEN ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ,KONSOLOSLUKLARINDA ÇALIŞAN AJANLAR YİNE İNGİLİZLERİN,ALMANLARIN VD AYNI ŞEKİLDE ALDIKLARI İSTİHBARATLARI YURT DIŞINA İLETME DURUMLARI VAR.YANİ HÜKÜMET VE CB AKLA GELECEK HER DÜŞMANA VERİLEBİLECEK İSTİHBARAT YOLUNU TIKAMALIDIRLAR.BUNUN BAŞKA ÇARESİ YOK.ÜLKEMİZ ABD,İNGİLİZ,ALMANLARIN TEHDİTİ ALTINDA VE BUNLARIN İÇERİDE MEBZUL MİKTARDA YERLİ İŞBİRLİKÇİLERİ VAR.BUNLARA DİKKAT ETMEK LAZIM.
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