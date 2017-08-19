Sultanahmet'i kana bulayacaklardı! Canlı bombalar yakalandı

Türkiye’ye girmek üzereyken sınırın Suriye tarafında bulunan muhalifler tarafından yakalanan dört teröristin sorgusunda Esed’e bağlı El Muhaberat ajanları olduğu ortaya çıktı.

Esed, İran, Rusya, ABD, PKK ve DAEŞ adlarında altı düşmana karşı aynı anda Suriye’yi savunan muhalifler, Türkiye’yi kana bulamaya hazırlanan teröristleri sınırda yakaladı. 17 Ağustos Perşembe günü sabah saatlerinde “mülteci” taklidi yapan dört kişi sınır bölgesindeki muhaliflerin dikkatini çekti. Şüpheli hareketleri olan dört erkeği kısa süre takip eden muhalifler, aralarında haberleştikten sonra müdahale etme kararı aldı. Kaçak yollardan Türkiye’ye girmeye çalışan dört kişinin yolunu kesen silahlı muhalif devrimciler, şüphelileri orada derdest ederek sınırdan uzaklaştırdı.

Daha sonra ifadelerinde ağız birliği yapmamaları için dördünü başka adreslere götürerek tutuklayan muhalifler, teröristlerin üzerlerinde ve çantalarında yaptıkları aramalarda canlı bomba düzeneği yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi.

Teröristlerin dünden beri devam eden sorgularında elde edilen bilgilere göre Hatay’da kendilerini bekleyen bağlantılarının yardımıyla İstanbul’a ulaşmayı ve Sultanahmet’te kanlı bir eylem yapmayı planladıkları üzerlerinde ele geçirilen krokiyle ortaya çıktı.

ESED İLE BAĞLANTILI

Teröristleri yakalayıp sorgulayan muhalifler, “Teröristleri birbirinden ayırdık ve başka adreslere taşıdık. Elde ettiğimiz bütün bilgileri Türk yetkililerle paylaşıyoruz. Teröristlerden birkaçının Esed’e bağlı El Muhaberat ajanı olduğuna dair kanıtlarımız var” dedi.

Türkiye’yi seviyoruz!

Uzun zamandır bölgede çalışan güvenlik uzmanları bu olayı, “Türkiye’nin gündemini manipüle etmeye yönelik stratejik bir eylem” olarak değerlendirdi. Teröristleri yakalayan muhalifler ise “Suriye halkıyla Türkiye arasındaki dostluğa zarar vermek için planlanmış terörist eylem” olarak değerlendikleri bu olay için, “Biz Türkiye’yi Suriye’yi koruduğumuz gibi koruyup, Suriye’yi sevdiğimiz gibi seviyoruz. Bu eylemin amacı, Türkiye’nin PKK ile mücadele konusundaki planlarını aksatmak ve bize karşı Türkiye’de nefret uyandırmak” ifadelerini kullandı.

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