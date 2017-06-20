Sultanahmet Camii restorasyonunu o işadamı üstlendi

Starwood Orman Ürünleri Fabrikası sahibi işadamı Mehmet Yıldız, geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı külliyesinde bir araya geldi. Ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’de en büyük mesleki eğitim kampusu yapan hayırsevere teşekkür ederek, bir hayır talebinde daha bulundu.

Erdoğan’ın talebini memnuniyetle kabul eden Mehmet Yıldız, Sultanahmet'teki İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nde okurken dini vecibelerini yerine getirdiği Sultan Ahmet Camisi'nin restorasyonunu üstlendi.

OKULDAYKEN HEP NAMAZI ORADA KILARMIŞ

Mehmet Yıldız, teklifi oğlu ile birlikte hiç itirazsız kabul ettiklerini belirterek şunları söyledi: “Bundan sonra yine bir hayrımız olacak ama eğitime değil. Allah nasip etti bu açılışta Cumhurbaşkanımız Tayyip Bey'e bir şey söyledim. 'Gel görüşelim' dedi ve gittik görüştük. Sultan Ahmet Camii’nin restorasyonunu üzerimize aldık. Bu konuda bana destek veren oğluma teşekkür ediyorum. Ben Sultanahmet İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nde okudum. En çok namazı orada kıldım. Hep aklımdaydı, bir şey yapmak istiyordum. Allah nasip etti, en kısa sürede Sultan Ahmet Camii’nin restorasyonunu tamamlayacağız."

200 MİLYON LİRA HARCAYACAK

Sultan Ahmet Camii’nin restorasyon çalışmalarının 200 milyon liraya malolması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl 22 Ekim'de İnegöl’de hayırsever işadamı Mehmet Yıldız tarafından yaptırılan Hacı Sevim Yıldız Eğitim Kampusu’nun açılış törenine katılmıştı.

SULTAN AHMET CAMİSİ

Sultan Ahmet Camisi Osmanlı Padişahı I. Ahmed tarafından İstanbul'daki tarihî yarımadada, 1609- 1617 yılları arasında Mimar Sedefkâr Mehmed Ağa'ya yaptırıldı. Cami mavi, yeşil ve beyaz renkli İznik çinileriyle bezendiği için ve yarım kubbeleri ve büyük kubbesinin içi de yine mavi ağırlıklı kalem işleri ile süslendiği için Avrupalılarca 'Mavi Cami' (Blue Mosque)' olarak adlandırılır. Ayasofya'nın 1935 yılında camiden müzeye dönüştürülmesiyle, İstanbul'un ana camisi konumuna ulaşmıştır.

Yapının mimari ve sanatsal açıdan dikkat çeken en önemli yanı, 20 bini aşkın İznik çinisiyle bezenmesidir. Çevresindeki yapılarla birlikte bir külliye oluşturur ve Sultanahmet, Türkiye'nin 6 minareli ilk camisidir.