Sultanahmet bombacılarına ceza yağdı

Sultanahmet Meydanı Dikilitaş önünde 12 Ocak 2016’da meydana gelen 12 Alman vatandaşın hayatını kaybettiği, 16 kişinin yaralandığı canlı bomba eylemine ilişkin davada mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 329’ar yıl hapis cezası verildi. 6 yıl 3 ay hapis cezası verilen bir sanık ise yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliye edildi.