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Sultanahmet bombacılarına ceza yağdı

Sultanahmet'te 12 Ocak 2016’da 12 kişinin öldüğü canlı bomba eylemine ilişkin davada, 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

31 Ocak 2018 Çarşamba 15:07
Sultanahmet bombacılarına ceza yağdı

Sultanahmet Meydanı Dikilitaş önünde 12 Ocak 2016’da meydana gelen 12 Alman vatandaşın hayatını kaybettiği, 16 kişinin yaralandığı canlı bomba eylemine ilişkin davada mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 329’ar yıl hapis cezası verildi. 6 yıl 3 ay hapis cezası verilen bir sanık ise yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliye edildi.

Haber Tarihi: 31 Ocak 2018 Çarşamba 15:07
  1. Sultanahmet
  2. terorist
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