Sultan V. Mehmed Reşad ve Dönemi Uluslararası Sempozyumu Dolmabahçe’de

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından düzenlenen “Sultan V. Mehmed Reşad ve Dönemi Uluslararası Sempozyumu” Dolmabahçe Sarayı’nda gerçekleştirilecektir. Sultan V. Mehmed Reşad döneminin sosyal, ekonomik, kültürel, tarihi ve siyasi açıdan tüm yönleriyle ele alınacağı sempozyumda Dolmabahçe Sarayı Binel ve Medhal salonlarında gerçekleşecektir. “Sultan V. Mehmed Reşad ve Dönemi Uluslararası Sempozyumu” toplam 17 akademik oturum ile açılacaktır.

Yurt dışı ve yurt içinden 75 seçkin akademisyenin davet edildiği “Sultan V. Mehmed Reşad ve Dönemi Uluslararası Sempozyumu”, 2 Kasım 2017 Perşembe günü saat 10.00’da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail KAHRAMAN tarafından Dolmabahçe Sarayı Medhal Salonu’da yapılacak açılış töreni ile başlayacaktır.

Uluslararası sempozyum çerçevesinde, Sultan V. Mehmed Reşad dönemine ait obje ve fotoğrafların sergileneceği iki de sergi düzenlenecektir. Dolmabahçe Sarayı Genel Sekreterlik Binası’nda ve Dolmabahçe Sanat Galerisi’nde gerçekleştirilecek olan sergilerde, döneme ait Milli Saraylar koleksiyonlarında yer alan tarihi obje ve fotoğraflar ziyaretçilerin ilgisine sunulacaktır.

Latif Bozdoğan

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