Sultan V. Mehmed Reşad ve Dönemi Uluslararası Sempozyumu

Sempozyum bir basın toplantısı ile 1 Kasım 2017 günü saat 11.00 de TBMM Başkanı Sayın İsmail Kahraman'ın katılımı ile, Dolmabahçe Sarayı’nda duyurulacak.



Dolmabahçe Sarayı’nın Medhal Salonu’nda yapılacak olan sempozyuma tüm milletvekilleri davetli.



Daha önce Dolmabahçe Sarayı'nda Abdülhamid sempozyumu ve sergisi düzenleyen TBMM Başkanlığı, aynı sergiyi Ankara'da da yapmış ve bu konuda bir de kitap bastırmıştı.