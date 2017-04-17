Sultan Murat Tugayından Referandum açıklaması

Sultan Murat Tugayı ''Türkiye cumhuriyeti devleti nin muhterem halkını vede saygıdeğer cumhurbaşkanını tebrik ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.
Eklenme: 17 Nisan 2017, 00:31
Sultan Murat Tugayı ''Türkiye cumhuriyeti devleti nin muhterem halkını vede saygıdeğer cumhurbaşkanını tebrik ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.
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