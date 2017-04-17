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Sultan Murat Tugayından Referandum açıklaması

Suriyeli Muhalifler Türkiye'de gerçekleşen tarihi referandum sonrası bir açıklama yayınladı.

Sultan Murat Tugayından Referandum açıklaması
Eklenme: 17 Nisan 2017, 00:31

Sultan Murat Tugayı ''Türkiye cumhuriyeti devleti nin muhterem halkını vede saygıdeğer cumhurbaşkanını tebrik ediyoruz.'' ifadelerini kullandı. 

 
EtiketlerTürkiye cumhuriyetiTürkiye'
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