Sultan 2. Abdülhamid Han’ı anlamadığımız müddetçe tehlikedeyiz

Torunları Orhan Osmanoğlu ve Nilhan Osmanoğlu ile tarihçi yazar Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, 2. Abdülhamid Han’ı sevmek ve anlamak arasındaki ince çizgiyi değerlendirdi. Moderatörlüğünü Orhan Karaağaç’ın yaptığı anma programına Tuzla halkı yoğun ilgi gösterdi. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda 2. Abdülhamid’e ait fotoğraflar ve icraatlerini anlatan kısa bir film yayınlandı. Sultan 2. Abdülhamid Han’ın torunu Nilhan Osmanoğlu, dedesine ithafen yazdığı kitabı programda konuklara hediye etti.

Nilhan Osmanoğlu, dedesi Abdülhamid Han’ın yeni anlaşılmaya başlandığını söyledi. Osmanoğlu, “Bugün cennet mekan Sultan Abdül Hamit Han’ın vefatının 100. seneyi devriyesi. Aslında bugün de İslam Ümmeti’nin yetim kalışının, öksüz kalışının seneyi devriyesi. Bundan gayri söz yok. Yaşadığımız zorluklar ortada. Sultan Abdülhamid Han’ı daha yeni yeni anlamaya başlıyoruz. 100 sene sonra hakkını teslim etmeye daha yeni yeni başlıyoruz. Sevginin yanında anlamanın da önemini konuşalım istiyorum. Sevginin yanında anlamak da çok değerli çünkü. Sultan Abdülhamit Han ile dünü anlayıp bugünü bu şekilde yorumlayabiliriz. Dündeki doğruları, yanlışları analiz edip bugüne o şekilde doğru şekilde ışık tutabiliriz” dedi.

Abdülhamid Han’ı Anıyorsak Bunu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a Borçluyuz

Orhan Osmanoğlu da konuşmasında dedesinin yıllarca hatırlanmadığını, kendisinin hafızalardan silinmek istendiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Sultan 2. Abdülhamid Han’a gösterdiği saygı ve değer ile hatırasının canlı tutulduğunu belirten Osmanoğlu, “1974’te Türkiye’ye geldim. Geride kalan yıllar nasıldı? Bugün nasıl? Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Sultan Abdülhamid Han’a olan saygısı ve sevgisi bizi çok mutlu etti. Daha önceki liderlerde o sevgiyi, o saygıyı görmedik biz. Bugün biz Sultan Abdülhamid’i anlatıyorsak, panelini yapıyorsak, Sultan Abdül Hamidhan ile ilgili bir okul açıyorsak ve adını Sultan Abdülhamid Han veriyorsak, Sultan Abdülhamid Camisi’ni açıyorsak, panelini yapıyorsak, dernek açıyorsak bunu Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a borçluyuz” şeklinde konuştu.

Sultan 2. Abdülhamid Han’ı Anlamadığımız Müddetçe Tehlikedeyiz

Tarihçi yazar Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, Sultan 2. Abdülhamid Han’ı anlamadığımız müddetçe tehlike altında olacağımızı vurguladı.

Şimşirgil, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Sultan Abdülhamid Han’ın ahirete intikalinin tam 100. yıldönümünde O’nun 2 torunuyla beraber olmaktan daha mutlu bir şey olamaz. Salonu böylesine dolduran siz Tuzlalılar’a gerçekten muhabbetlerimi sunuyorum. Necip Fazıl Kısakürek, “O’nu anlamak her şeyi anlamak olacaktır” diyor. Yüzde yüz doğru bir söz ama Sultan Abdülhamid Han’ı anlamak gerçekten çok zor. Zira 80 sene Sultan Abdülhamid Han’a küfredildi. Sultan Abdülhamid Han’a Kızıl Sultan denildi, Sultan Abdülhamid Han anlaşılamadı. O’nu anlamadığımız müddetçe her an bu ülkeyi de tehlikenin beklediğini iyi bilelim. O’nunla biz 3 kıtaya hükmediyorduk, O’nun inişiyle beraber artık bir kıtayla ilişiğimiz artık tamamen kesildi. O, “Yıkıldı artık” denen bir ülkeyi yeniden dünyanın üç büyük ülkesinden biri haline getirdi. Onunla birinci cihan harbine girecek olsaydık belki dünyanın bir numaralı ülkelerinden biri haline gelecektik”