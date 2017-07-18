Süleymanpaşa’nın yeni satranç ustaları geliyor

Yaz kurslarının en çok rağbet gören branşlarından biri de satranç kursu oldu. 100. Yıl Gençlik Merkezinde devam eden satranç kursunda yaşları 7 ile 14 arasında değişen 80 öğrenci satranç eğitmeni Ali Çakır rehberliğinde satranç sporunun temel ilkelerini ve inceliklerini öğreniyor.

“Satranç okul başarısına katkı yapıyor”

Satrancın eğitim çağındaki çocukların zihinsel gelişiminde çok önemli rol oynadığını ifade eden Çakır, “Satranç, birçok ülkede ilkokul seviyesinde zorunlu ders olarak öğretilen bir spor. Erken yaşta satrançla tanışan çocuklar önemli zihinsel beceriler geliştiriyor ve hayatlarının tamamında bu becerilerin avantajını kullanabiliyorlar. Satranç süratli, doğru ve çabuk düşünebilmeye yardımcı olur, olaylara farklı yorumlarla yaklaşabilme yeteneklerini geliştirir. Kendine güven duygusu aşılar. Dikkat problemi yaşayan öğrencilerde konsantrasyonu arttırarak gelişime sebep olur. Bunun gibi sayamadığım çok sayıda faydasının yanı sıra, okul başarısını da doğrudan ve dolaylı olarak olumlu etkiler. Süleymanpaşa Belediyesi Yaz Okulu bünyesinde, iki aylık eğitim süremiz içinde satrancın temelleri üzerine bir eğitim gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimizin yoğun ilgisi sayesinde de derslerimiz eğlenceli geçiyor. Bu kursu Tekirdağ’a kazandırdığı ve çocuklarımızın satranç gibi farklı alanlarda eğitim görerek yaz aylarını kaliteli bir şekilde değerlendirmesine imkan veren Süleymanpaşa Belediye Başkanımız Sayın Ekrem Eşkinat’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Satranca her platformda destek veriyoruz”

Satranç sporunun yaygınlaşması için her türlü çalışmanın altına imza atan bir belediye olduklarını vurgulayan Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat ise, satranç yaz kursları ile ilgili şu açıklamada bulundu:

“Satranç, eğitim sistemi içinde mutlaka bulunması ve zorunlu ders olarak öğretilmesi gereken bir spor. Biz belediye olarak kurulduğumuz ilk günden bu yana satranç sporuna her platformda destek veriyoruz. 3 yıldır Rodostoşah markası altında satranç turnuvası düzenliyoruz. Geçtiğimiz yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Büyükustalar Satranç Turnuvası’nın bu yıl ikincisinin hazırlıklarını sürdürüyoruz. Satrancın bugününe yönelik bu projelerimizin yanında, bu sporu gelecek kuşaklara taşıyarak geliştirebilmek için de alt yapıdan yeni sporcuların yetişmesini sağlamamız gerektiğinin bilincindeyiz. Bu amaçla, yaz kurslarımız bünyesinde satranç eğitimlerimizi başlattık. Bu eğitimleri daha da genişleterek sürdürmeyi amaçlıyoruz”

“Yaz kurslarımızın kapasitesini arttıracağız”

Eşkinat, Ağustos sonuna kadar sürecek olan yaz kursları ile ilgili olarak da, “Yaz kurslarımız büyük ilgi görüyor. Beklediğimizin üzerinde bir talep aldık ama kimseyi mağdur etmeden tüm öğrencilerimizi kaydettik. Önümüzdeki yıllarda hem branş sayısını hem de kapasitemizi arttırarak daha çok çocuğuma eğitim vermeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.