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Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Kulübünden eğlenceli etkinlik

Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Kulübü tarafından, 2011-2012 doğumlu çocukların ince motor becerilerini geliştirmeye ve yaratıcılıklarını arttırmaya yönelik drama, boyama ve el-göz koordinasyonu etkinliği gerçekleştirildi.

06 Temmuz 2017 Perşembe 22:16
Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Kulübünden eğlenceli etkinlik

Çocuklar kendilerini çizgi

Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Ruh Sağlığı Merkezi’nde yapılan etkinliğe katılan çocuklar, Psikolog Müge Başol Fırat gözetiminde büyük kağıtlara birebir siluetlerini çizerek hayallerindeki kendilerini resmettiler. Çocukların çizdiği resimler Psikolog Fırat tarafından ruhsal açıdan incelenerek ailelere bilgi verildi.

Anne ve babalara çocuklarla ile ilgili bilgi verildi

Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Kulübü üyesi çocuklar, çeşitli yaratıcı drama oyunlarının yanı sıra balon patlatma etkinliği ile de eğlenceli vakit geçirdi. Sırayla kura çeken çocuklar, seçtikleri numaralı balonları patlatarak sürpriz hediyeler kazandı. Çocuklarını etkinliğe getiren anne-babalar da psikologla görüşerek çocuklarının ruhsal durumları hakkında bilgi sahibi olma fırsatı yakaladı.

Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Kulübü’nün benzer etkinlikler düzenleyerek çocuklara keyifli bir yaz tatili yaşatmak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 22:16
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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