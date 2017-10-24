Süleymanpaşa Belediye Başkanı Eşkinat'a soruşturma açıldı

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinathakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlattı.

Başsavcılık, 23 Ekim Pazartesi günü yerel bir gazetede çıkan Eşkinat'ın CHP Tekirdağ Merkez İlçe Kongresi'ndeki konuşmasıyla ilgili haberi ihbar kabul etti.

Savcılık, Ekrem Eşkinat hakkında "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçlamasıyla soruşturma başlatılmasına karar verdi.