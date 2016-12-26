Süleyman Soylu'dan terör yuvası Kandil ve Sincar'a operasyon sinyali

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz şu anda PKK ile yapmış olduğumuz mücadelenin sadece bir safhasındayız. Bu ülkeyle bir daha ama bir daha oyun oynama kabiliyeti olmayacağını onlara önümüzdeki baharda öyle bir göstereceğiz ki" dedi.

PKK'yı, ülkeye yaptıklarını, devletin de onlara yaptıklarını herkesin gördüğünü anlatan Soylu, devletin dirayet ve azmini ortaya koyduklarında dağlarda nereye kaçacaklarını bilmediklerine dair anlayışı bugün herkesin izlediğini belirtti.

İçişleri Bakanı Soylu, şöyle dedi:

"Biz şu anda PKK ile yapmış olduğumuz mücadelenin sadece bir safhasındayız. Mart'ın Nisan'ın başından itibaren, Kandil, Sincar orada duruyor. Bu ülkeyle bir daha ama bir daha oyun oynama kabiliyeti olmayacağını onlara önümüzdeki baharda öyle bir göstereceğiz ki. Bunu rahatlıkla yapabileceğimizin kabiliyetini ortaya koyuyoruz. Ama FETÖ'yü çok net bir şekilde söylüyorum. İçişleri Bakanı olarak söylüyorum; 3.5 aydır bakan olarak gördüğüm tablolar üzerinden söylüyorum. Memleketimizin, devletimizin meselelerine nasıl duhul ettiklerini, nasıl oyun kurgusu içinde olduklarını, hangi alçaklıkları gerçekleştirdiklerini masum Anadolu çocuklarını nasıl iğfal ettiklerini, Haşhaşiye dönüştürdüklerini, arkadan kurulan sistem gibi kurup milletimizin içinde bir canlı bombayı döndüklerini hem milletimize, kardeşliğimize, insanlığımıza nasıl zarar verdiklerini biraz daha içinden gören biri olarak söylüyorum. Cumhurbaşkanımızın yıllardır ortaya koyduğu feryadın bazen karşılıksız şekilde değerlendirilmesinin de bugün nasıl olduğunu ifade etmek istiyorum ki devletin bir takım bilgilerini gördükten sonra inanın gözümüze uyku girmeden bu işi nasıl bu ülkeden temizleriz diye bir anlayışın içindeyiz. Bu sadece güvenlik güçlerinin sürdüreceği bir mücadele değildir. Topyekün bir mücadeledir. FETÖ, DEAŞ, PKK, DHKP-C, KCK bunların hepsi aynı yerden kurgulanmış ve bu cennet vatanın berhava edilmesi için ortaya konulmuş sürecin adıdır."

Meselenin sadece terörle mücadele ederek biteceğini düşünebilecek kadar saflık içinde olmadıklarını, kalkınmayı, eğitimi, sağlığı ve tüm zenginlikleri yeniden ülkenin insanıyla buluşturmanın heyecanı içinde olduklarını vurgulayan Soylu, geçtiğimiz yıldan bu yana vatandaşların devletin ortaya koyduğu kararlılıktan sonra PKK, KCK konusunda devlete yardımcı olan tavrı bu dönemde kendilerine yol gösterdiğini ifade etti.