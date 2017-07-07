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Süleyman Soylu'dan saldırı açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Siirt'te kaymakamın geçişi esnasında yaşanan saldırı ile ilgili açıklama yaptı.

07 Temmuz 2017 Cuma 10:40
Süleyman Soylu'dan saldırı açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Siirt'in Baykan ilçesi Kaymakamının aracına yapılan hain saldırıyla ilgili konuştu. Soylu: Şu an kaymakamımızın sağlık durumu iyi. EYP ile zarar vermek istendi. Hem kaymakam hem personelimizde yaralanma söz konusu değil. Orada zırhlı araçlar söz konusu bütün arkadaşlarımızda. Olayın ardından Valimiz de bölgeye gitti. Ne kararlılığımızda ne sabrımızda herhangi bir farklılık söz konusu olacaktır." dedi.

YÜZBAŞININ KATİLLERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Soylu sözlerini şöyle sürdürdü Hakkari'nin Çukurca ilçesinde askeri konvoya PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Yüzbaşı Murat Üçöz'ün katili olan 2 teröristin de ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı.

 

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 10:40
  1. Süleyman Soylu
  2. kaymakam
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